Тверичанин побежал, чтобы поддержать спор на «пузырь», да так и стал марафонцем

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-03T16:04:17+03:00

Еще три года назад Андрей Штырков даже не думал, что бег станет для него образом жизни. Фото: из архива Андрея Штыркова

Изменить размер текста: A A

2 сентября казалось, что все любители спорта собрались в центре Твери: областной центр принимал спортсменов-бегунов. Изначально сообщалось о 1300 участниках, но в итоге прошли регистрацию около 1500 человек из России, Германии, Японии, США и других стран.

Участником марафонской дистанции (42 км 195 метров) стал и 34-летний инженер-электронщик из Твери Андрей Штырков. В его копилке это был уже четвертый марафон.

И, кстати, в бег он пришел случайно.

НЕ СПОРИЛ, НО ПОБЕЖАЛ

А началось все три года назад с того, что два близких приятеля Андрея поспорили при нем: кто первый пробежит марафон или кто дольше продержится на дистанции, тот молодец, и ему полагается десять «пузырей» крепкого алкоголя. Ударили по рукам - и всё, вроде бы история на этом закончилась. Однако спор, по сути на выносливость и силу духа, задел и самого Андрея.

- Я подумал: а что, хорошая идея. Я ведь тоже смогу. Причем даже тренироваться не надо. Что такое 40 км? Ничего особенного, бабкиным темпом, не спеша любой может пробежать. Надо сказать, это был май, а марафон должен состояться в августе. Но когда я все-таки вышел попробовать и после 5 км довел себя до того, что почти полностью отказали ноги, то понял: подготовка просто необходима.

ХОЧЕШЬ БЕГАТЬ - КУПИ ХОРОШИЕ КРОССОВКИ

- Совет всем, кто начнет бегать. Хорошие беговые кроссовки - это не блажь, а необходимость. Иначе можно травмировать суставы и голеностоп, слишком большая нагрузка на них идет. Я это понял по себе. У меня были проблемы и со спиной, и с суставами. Но, как только приобрел нормальную обувь, все стало гораздо легче, и я стал получать от бега удовольствие.

В итоге после трех месяцев тренировок Андрей Штырков пробежал в Твери свой первый марафон. О нем он сегодня говорит скептически: затратил слишком много времени - 4 часа 18 минут. Но, согласитесь, не это самое главное. Тем более, что лучшее время марафона у него сейчас другое - 3 часа 29 минут.

Андрей уверен, что своим примером воспитывает и сына, который не только слышит о пользе спорта, но и видит это на примере отца. Фото: из архива Андрея Штыркова

ПРОБЛЕМЫ УШЛИ - НАСТРОЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ

Что для Андрея Штыркова сегодня значит бег? В первую очередь режим: подъем в 5.30 утра, сон в 22 часа. А еще - хорошее настроение весь день.

- Бежишь утром по пустому городу, улыбаешься солнышку. Навстречу такие же бегуны, как ты, помахаешь им рукой и дальше. Уже за первый год у меня ушли все проблемы со здоровьем, а вот бодрости, напротив, хватает на весь день. Кроме того, своим примером я воспитываю сына, который не только слышит, что спорт это здорово, но и видит это в реальной жизни.

Кстати, те два спорщика, из-за которых все и началось, тоже стали марафонцами. И бегают вот уже четыре года. Заверяют, что вопрос с крепкими напитками удалось решить мирным путем.