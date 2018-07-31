2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

В Твери латают трамвайные рельсы

А цена за билетик в общественном транспорте не может покрыть расходов на его содержание
Алина ПЕТРОВА
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Рельсы в Твери пытаются привести в хорошее состояниеРельсы в Твери пытаются привести в хорошее состояниеФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В мае много шума наделало обследование трамвайных путей. По городу поползли слухи, что, возможно, трамвайное движение урежут .

А ведь куда уж урезать-то: в Твери действует единственный маршрут - № 5 - от автовокзала до Горбатки. В документах чиновников фигурирует ещё маршрут № 14 «Пролетарка – Автовокзал», хотя трамваи по нему не ходят уже два года из-за опасного состояния путей. Тогда слухи оказались слухами: городские власти движение не закрыли, лишь вагоновожатым было рекомендовано снижать скорость на поворотах.

Конец июля - на путях в Заволжье копошатся сварщики, стоят аварийные машины. Неужели опять с путями все плохо?

- Идет текущий ремонт. В первую очередь ремонтируем те участки, где есть угроза безопасности пассажиров. Ремонтные бригады идут от Заставы до ДСК, потом будет ремонт участка до Капошвара до автовокзала, - успокоил в телефонном разговоре с «КП» Артур Сычев, директор МУП «ПАТП» (в ведении этой организации муниципальный транспорт областной столицы).

Работы идут по 12 часов каждый день без выходных.

Не могли мы не спросить у директора «ПАТП» про повышение цены на проезд: как вышло, что билетик за наличку подорожал на рубль (с первого июля тверичане платят за поездку 21 рубль), а по карте «Иволга» подорожание составило 2 рубля - ранее одна поездка по ней стоила 18 рублей.

- По «Иволге» мы держали цену для привлечения покупателей. Теперь тариф вырос. Да и то, 20 рублей за поездку - это мало. Нужно поднимать рублей на пять, ведь подорожало топливо, запчасти. Но РЭК подняла лишь на рубль, а изменение тарифов возможно лишь раз в год. Если по безналу 20 рублей за билет нас еще как-то устраивает, то за наличный расчет этого недостаточно, - заметил Артур Сычев.

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