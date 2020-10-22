График каникул в школах Твери изменили в связи с коронавирусом

Школяров в Твери отпустят на осенние каникулы раньше срока. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери изменили график осенних каникул школьников: они начнутся в понедельник, 26 октября и продлятся до 4 ноября (среда). Изначально каникулы должны были начаться позже – 28 октября.

Сроки осенних каникул изменены на основании письма Управления образования администрации Твери от 21.10.2020г. № 24/937 «О внесении изменений в годовой календарный график», которое разослано в школы города.

На официальных сайтах некоторых школ уже опубликовано извещение об изменении каникулярного графика. Так, школа №33 сообщает, что каникулы продлены в связи со сложившейся ситуацией по заболеваемости ОРВИ и другими вирусными инфекциями.

Документ также содержит графики зимних и весенних каникул. Зимой школяры будут отдыхать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, итого – 11 дней. Весной – с 20 по 28 марта, 9 дней.

Напомним, в последнее время в Тверской области и Твери наблюдается стабильный рост заболеваемости коронавирусом. На 22 октября в регионе зарегистрирован суточный прирост в 120 новых случаев COVID-19.

С 12 октября, постановлением губернатора в регионе введен обязательный масочный режим в общественных местах.