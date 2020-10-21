«Печально смотреть, как у нас всё рушится»: Житель Тверской области рассказал, как построил домик из бревен и кирпичей старинных сносимых зданий

Построить домик по типу фахверковых старинных зданий Калининграда Александр решил из любви к архитектуре этого города. Фото: Александр Зубков/vk.com/tsfkimry

В паблике движения энтузиастов «Том Сойер Фест» («КП»-Тверь» не раз писала о нем) появился интересный пост. Якобы их волонтер из материалов двух старинных зданий в Кимрах, которые сносят в городе, построил на своем участке миниатюрный домик по типу фахверковых старинных зданий Восточной Пруссии, а ныне Калининградской области.

«КП»-Тверь» связалась с этим мужчиной и выяснила детали.

Домик возвел житель Кимр, знающий толк в строительстве и архитектуре, Александр Зубков.

- В этом году, когда в городе продолжился слом старинных зданий, в голову мне пришла мысль: если нельзя спасти, то хорошо было бы сохранить хотя бы частичку из той эпохи, - рассказал Александр. – Точнее, появилась идея сохранить хотя бы часть рубленых купеческих домов из лиственницы. Они после сноса, как правило, растаскивались, развозились по домам с печным отоплением. Представляете, бревно лиственничное, выдержанное 150-200 лет, звенящее, настоящее. И так безжалостно его уничтожать, мне кажется, кощунственно.

Дом Шохиных был еще достаточно крепким, но его все равно начали сносить. Фото: vk.com/tsfkimry

В результате, когда начали сносить одно из известнейших дореволюционных зданий Кимр - главный родовой дом купеческой династии Шокиных, энтузиаст договорился с работягами…

- Привез два грузовика бревен. Сложил аккуратно. Часть использовал на строительство домика, - пояснил Александр.

В создании домика он также использовал кирпичи, которые выкупил в городе на сносе столетнего терапевтического корпуса ЦРБ.

- Ветер, дождь придали лицевому кирпичу здания такую интересную текстуру. А его ведь вывозили на подсыпку дорог, - горько заметил мужчина.

Построить домик по типу фахверковых старинных зданий Калининграда Александр решил из любви к архитектуре этого когда-то немецкого, но ставшего российским города.

Конечно, я всё же уточнил у Александра, какой в этом во всем смысл для него.

- Для меня это созидание, печально смотреть, как у нас всё рушится, ломается и никакого просвета не видно. Я решил для себя, что это будет такая моя миссия - сохранение. Домик меня радует. Детям скажу, что вот так и так - были такие здания. Наверное, их владельцы сто лет назад не знали, что строения ждет такая участь. Я постарался сохранить память. Это же лучше, чем разбросать материалы старых зданий для подсыпки дорог или сжечь в печке, - честно ответил мужчина.

Кстати, он использовал не все вывезенные старинные бревна и кирпичи, и на эти остатки у Александра тоже есть планы…

СПРАВКА КП

Фахверковые здания - отличительная черта старинных европейских городов. Эти дома построены по технологии, появившейся еще в средние века.

Опорной конструкцией таких зданий являются вертикальные и наклонные балки, пространство между которыми заполняется, как правило, глинобитным материалом. Такая технология была очень популярна на территории Восточной Пруссии. Отдельные образцы подобной архитектуры возводились и в России, в основном как подражание западноевропейской культуре.

В настоящее время на территории нашей страны сохранилось всего несколько настоящих фахверков - почти все в Калининградской области.