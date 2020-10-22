Коронавирус в Твери, последние новости на 22 октября 2020: небезопасные продукты и губернаторский телеэфир

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Всего на утро 22 октября с начала пандемии в регионе выявили 8211 случаев заражения COVID-19 (+114 инфицированных за последние сутки).

2979 (+72) человек изолированы.

4939 (+38) выздоровели.

293 (4 за сутки) умерли.

Графика:Яндекс

С 12 октября, постановлением губернатора Игоря Рудени в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.

Минувший день был богат на новости о просроченных и фальсифицированных продуктах. Так что, отправляясь за покупками - будьте внимательны.

Итак, в ходе рейда на рынке в Бежецке, Россельхознадзор обнаружил арбузы и дыни из Астраханской области, томаты из Волгоградской области, не прошедшие в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Тот же Россельхознадзор в пробах молока в магазинах Твери обнаружил в составе продукции разных производителей - из Ростовской и Московской областей - растительные масла и жиры на растительной основе, а именно: "бета-ситостерин", "кампестерин", "стигмастерин".

Роспотребнадзор по Тверской области подвел итоги за 9 месяцев работы по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий.

Из отобранных 562 проб - 11 не прошли контроль качества (9 не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям, 2 - санитарно-эпидемиологическим требованиям).

Из оборота изъято 43 партии кондитерских изделий с истекшим сроком годности и без маркировки объемом 25 кг.

Сегодня в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится традиционный прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

Среди прочего глава региона расскажет, будут ли продлены осенние каникулы в школах в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Верхневолжье?

Сохранится ли больницах оказание плановой медицинской помощи на фоне расширения госпитального фонда для коронавирусных пациентов?