Я оставил профессиональный бокс, но поддерживаю себя в форме: священник-боксёр из Тверской области рассказал, как он обходится без ринга

Так в 2012 году боксировал отец Сергий Акимов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Священник отец Сергий Акимов рассказал, что внутри него постоянно происходила борьба. В итоге он выбрал не спорт, а служение Господу. Как заметил священнослужитель, сейчас у него мир в душе: он занимается своим делом.

– Не был бы священником, возможно, продолжил бы боксировать и детей тренировать! – добавляет отец Сергий.

Напомним, восемь лет назад «КП»-Тверь» рассказывала о том, как нелидовский священник занялся профессиональным боксом, чтобы пожертвовать деньги на строительство храма в Нелидово, бывшем шахтёрском городке в 240 километрах от Твери.

За шесть боёв на профессиональном ринге не удалось заработать достаточно средств, но строительство храма в честь Иоанна Кронштадтского продолжается: сейчас церковь венчает уже первый из пять куполов. Ещё предстоит внутренняя отделка храма. На всё требуется не менее восьми миллионов рублей. Священники ищут благотворителей и жертвователей.

Различными видами боевых искусств отец Сергий занимается с 12 лет. Сейчас ему 41 год. В 2019 году он покинул ринг, а для боксёрской секции в родном Нелидово, в которой он регулярно тренировал детей, воспитал смену – ученика Петра. Тот получил профессиональное тренерское образование и сейчас занимается со всеми желающими. А в секцию ходят, в основном, молодые люди.

– Нет, ну конечно, дома я бью грушу – у меня тут стоит такая пневматическая груша (лёгкая груша на растяжках. – Ред.) – занимаюсь. Есть беговая дорожка, гантели, резиновые шпагаты, турник, брусья. Два раза в неделю тренируюсь. Всю жизнь занимался, нельзя бросать, – поделился отец Сергий.

Отец Сергий Акимов выбрал в пользу священнослужения и спортом занимается для души. Фото 2012 года. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В общем, спортивный священник поддерживает себя в хорошей физической форме. Как он сам объяснил, организм за долгие годы перестроился на такой ритм. А теперь ещё воцарилась внутренняя гармония. Отец Сергий в качестве духовного наставника раз в две недели приходит на тренировки к молодым боксерам и ведет с ними беседы о спорте и о душе.

– Во-первых, так же, как и во время моего преподавания, перед и после каждого занятия тренирующиеся крестятся и читают молитвы. Во-вторых, по плану я раз в две недели захожу к ним на секцию, провожу беседы, окормляю. Эту традицию нарушила только пандемия коронавируса весной… Как сейчас будет – не знаю. А так разговариваем на разные темы, про святых, праздники и так далее, – рассказывает священнослужитель.

Батюшка-боксёр Сергий Акимов выбрал свою стезю. Он искренне верит, что в качестве священника наставит на путь истинный больше людей, нежели посредством нокаутов и нокдаунов. А заниматься спортом для себя никто не мешает, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух!