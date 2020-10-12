Депутаты ТГД ознакомились с производством оборудования в сфере обращения с ТКО

Для депутатов устроили небольшую экскурсию по цехам предприятия. Фото: Александр ЖМУЛИН

Депутаты Тверской городской Думы посетили предприятие по производству мусоросортировочного оборудования ООО «Экомашгрупп». Сегодня оно готово строить целые комплексы по переработке отходов.

За скромной вывеской на фасаде здания в Промзоне Лазурная расположилось современное производство. Свою историю «Экомашгрупп» начало в 2009 году и сегодня является предприятием полного цикла, где не только производят оборудование для сортировки, переработки и утилизации твердых бытовых отходов, но и проектируют целые комплексы под определенные запросы заказчиков.

Председатель совета директоров ГК «Экомашгрупп» Константин Майков ознакомил гостей с рабочими цехами, с производством, видами продукции, рассказал о возможностях предприятия и мощностях: за все время было спроектировано более 100 объектов, компания имеет шесть патентов на свою продукцию.

В ходе ознакомления депутатов интересовал современный подход к сортировке и переработке мусора.

Также депутатам показали макет автоматизированного комплекса по сортировке отходов. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери запущено несколько проектов по обучению подрастающего поколения раздельному сбору мусора, кроме того среди населения ведется пропаганда по отдельному сбору перерабатываемых материалов – бумаги, металла, стекла и пластика. В городе устанавливали специальные контейнеры синего цвета для раздельного сбора мусора, что позволяет увеличить до 20% выделение полезной фракции. Все это можно и необходимо внедрять и на Тверской земле.

- Мы должны сознательно подходить к утилизации отходов, к сортировке и переработке. Тем более, что мы имеем в Твери такие ресурсы: завод по переработке пластика, производителя уникального оборудования. Нам необходимо прорабатывать варианты взаимодействия, - сказал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

После завершения осмотра предприятия участники встречи смогли более детально обсудить вопросы сотрудничества и в сфере популяризации раздельного сбора мусора.