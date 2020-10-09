Студенты в погонах: чем живёт Военная академия ВКО в Твери

Военная академия ВКО в Твери всё также учит курсантов.

С началом октября в России стартовал осенний призыв в армию, который будет проходить с соблюдением всех мер безопасности при нынешней эпидемиологической ситуации. А как сейчас живут те, кто поступил в военный вуз, чтобы защищать родину на профессиональной основе?

Проезжая по улицам Твери, можно наблюдать молодых людей и девушек, группами браво марширующих в сторону площади имени Маршала Жукова. Это курсанты Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова. В сентябре на первый курс поступили 235 юношей и 30 девушек, из абитуриентов отобрали лучших из лучших.

Непростая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в приёмную кампанию учебного заведения. На этот раз на базе академии работала комиссия, которая работала с абитуриентами, поступающими ещё в 32 военных вуза страны. Нагрузка увеличилась: нужно было принимать экзамены по физической подготовке и психологические тесты у десятка тысяч поступающих.

В здоровом теле – курсанта дух! Фото: архив Академии ВКО/vavkotver.ru.

Ускоренный курс молодого бойца

Как всегда, документы подавали через военкоматы своего субъекта Федерации. Сдавать нормативы и тестирование поступающих вызывали в Тверь в индивидуальном порядке. Упражнения не изменились: «стометровка», бег на три километра, для мальчиков – подтягивание на турнике, для девушек – наклоны туловища. Везде важна скорость.

Набор ЕГЭ также не поменялся: профильная математика, физика и русский язык. Вот только ждать результатов в этом году из-за сдвинувшихся сроков сдачи по причине коронавируса пришлось чуть дольше.

Курс довоенной подготовки, так называемый «курс молодого бойца», зачисленные проходили в ускоренном режиме. Не месяц, как обычно, а две недели, с 15 по 30 августа. И по итогу уже сдавали первые зачёты.

1 сентября, как и во всех вузах, День знаний. А 5-го – присяга. Она проходила в закрытом режиме, не присутствовали даже родственники первокурсников.

На пары в академии ходят небольшие группы. Фото: архив Академии ВКО/vavkotver.ru.

Догнать и перегнать!

Учащиеся всех остальных курсов с 5 мая 2020 года были в отпусках из-за режима повышенной готовности, который ввели в регионе. Спустя 40 дней, когда ситуация с COVID-19 стала лучше, курсанты начали возвращаться в академию. Здесь их уже ждало прохождение тестов на коронавирус, которыми обеспечили учреждение, и… вновь учёба.

Чтобы перейти на следующий курс, «отпускники» догоняли программу и сдавали итоговые экзамены. Для них лето выдалось особенно жарким.

Сейчас все лекции идут в штатном режиме. В основном на занятиях небольшие группы до 30 человек. Бывают и «потоковые» лекции.

– В таком случае слушателей либо сажают на расстояние полутора метров «социальной дистанции», либо преподаватель читает лекцию в одном классе для небольшой группы курсантов, а другие группы слушают его по видеотрансляции, находясь в других аудиториях. Могут и вопросы задавать, – рассказал врио начальника учебно-методического отдела ВА ВКО, подполковник Дмитрий Отрыжко.

Дистанционные занятия по основным 17 специальностям не проводят. Они в качестве подготовительных занятий идут только для иностранных курсантов, которые по приезде в Тверь находятся на десятидневном карантине.

Курсантов, шагающих группами на учёбу, можно наблюдать в городе, потому что учащиеся со 2-го по 5-й курс организованно добираются в Академию ВКО. Чтобы было меньше контактов.

Вход осуществляется через три КПП, и у всех: курсантов, преподавателей, гражданского персонала – спрашивают о самочувствии и проверяют температуру. Кроме того, введён перчаточно-масочный режим.

Пока и в увольнения массово не отпускают. Только на денёк, если приехали родственники.

В Академия ВКО в Твери учатся красивые, как на подбор, курсантки. Фото: архив Академии ВКО/vavkotver.ru.

За милых дам и не только

Всего в организации с 64-летней историей на сегодняшний день учится более тысячи курсантов, из которых 160 – представительницы прекрасной половины человечества. В учебном году 2020/2021 произойдёт знаменательное событие: выпустятся 30 девушек первого набора, которые поступали пять лет назад.

С того момента с одной до трех увеличилось количество специальностей, на которые проходит набор дам. К слову, учатся в военном вузе не только умницы, «спортсменки, комсомолки», но и настоящие красавицы.

Традиционно в октябре в академии проходит день открытых дверей. В этот раз мероприятие состоится на открытом воздухе на площади имени Героя Советского Союза Маршала Жукова 10 октября в 11:00. Юным тверичанам и их родителям расскажут об учёбе в военной высшей школе, истории академии и выдающихся выпускниках. Для удобства в этот раз будет также проходить видеотрансляция дня открытых дверей на сайте вуза.

СПРАВКА «КП»:

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова ведёт свою историю с Тверского кавалерийского юнкерского училища, которое было открыто в 1866 году. После революции оно получило название Калининская кавалерийская школа. С 1932 по 1943 год учебное заведение дважды поменяло специфику – с военно-химического училища на академию тыла и снабжения.

И вот в 1956 году была сформирована Военная академия противовоздушной обороны. Она начала готовить кадры для систем ПВО. Среди первых слушателей было 60% ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2010 году, в бытность министром обороны РФ, Анатолий Сердюков подписал приказ о расформировании успешной на тот момент академии имени Жукова и присоединении её к Военно-космической академии имени Можайского. К счастью, после снятия Сердюкова с должности решение отменили. В 2013 году министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу подписал приказ о сохранении Военной академии ВКО, а затем военному вузу вручили боевое знамя нового образца. История военного вуза продолжилась.