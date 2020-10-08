Коронавирус в Твери, последние новости на 8 октября 2020: ношение масок становится обязательным, а вот дистант в школах и закрытая кафе пока не планируется

Ношение масок в транспорте и в общественных местах в регионе становится обязательным.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Всего на утро 8 октября с начала пандемии в регионе выявили 6791 человек заразившихся COVID-19 (+ 71 заболевших за последние сутки).
1888 (+46) изолированы.
4640 (+21) выздоровели.
263 (+4) человек умерли.
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Накануне вечером губернатор Игорь Руденя вновь выступил с традиционным телеобращением к народу. Ситуация по ковиду тревожная: в последние недели в регионе идёт рост заболевших, да и смертей от этой заразы стало больше. Первым делом глава региона заявил о введении обязательных мер профилактики ковида: с понедельника, 12 октября, ношение масок в транспорте и в общественных местах станет обязательным. Про штрафы и санкции за их отсутствие - пока ничего неизвестно.
Кафе, рестораны и прочий общепит власти пока закрывать не собираются. Губернатор обнадежил владельцев учреждений общепита и индустрии гостеприимства:
- Обращаюсь к владельцам предприятий, работникам. Главное сейчас - самим не смолодушничать и обеспечить правильный режим. Очень важно, чтобы было обязательное требование по ношению масок, чтоб не приходили люди, у которых повышена температура.
Говорил губернатор и о целесообразности перехода школ на дистанционное обучение.
Отметил: этого делать не нужно.
- Сегодня нет необходимости закрывать школы, если мы можем ограничиться карантином только в одном классе. Это поддержали родительские комитеты и педагогические коллективы школ, - пояснил Игорь Руденя.
Призвал родителей оставлять дома детей с кашлем и соплями.
Говорили в эфире и о вакцинации от ковида. Недавно регион получил партию вакцин от коронавируса. Уже есть первые желающие привиться.
- Буквально на днях будут прививаться первые жители — медики, которые работают в красной зоне и сами выразили желание вакцинироваться. Это 35 человек, — сообщил губернатор.
Что до лечения ковидных больных, то сегодня в регионе находятся в постоянной готовности 705 коек. На днях вводится ещё 200 коек.
Графика: ПТО