ДТП с автобусом в Тверской области 1 октября 2020: 15 человек пострадали, один погиб

В ДТП погиб водитель легкового авто, несколько человек пострадали Фото: vk.com/"Конаково News"/Тахир Шерматов (стоп-кадр с видео)

Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло около 5:30 утра 1 октября в Конаковском районе Тверской области. Автобус "ПАЗ", перевозивший людей, столкнулся легковым с автомобилем "Мазда". Погиб водитель "Мазды", пострадали пятнадцать пассажиров автобуса.

Авария случилась по дороге на поселок Дмитрова Гора, недалеко от садоводческого товарищества "Майское". Автобус, принадлежащий предприятию, вез работников на службу, двигался в сторону Дубны. В нём было 20 пассажиров. Во встречном направлении ехала легковая "Мазда". Иномарка выехала на "встречку" и на большой скорости врезалась в автобус. Легковую машину сильнейший удар превратил в груду искореженного металла.

В ДТП погиб водитель "Мазды". Травмированы пятнадцать пассажиров автобуса. По информации региональной Госавтоинспекции, травмы не угрожают их жизням, самая серьёзная - перелом ноги. Некоторым пострадавшим помощь была оказана на месте, шестерых госпитализировали.

- Водитель автобуса, предпринял все необходимые меры к торможению, но избежать столкновения не смог, - сообщил врио начальника УГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев.

Участок дороги, где произошло ДТП, не аварийный, отмечают в Госавтоинспекции. Видимость там хорошая.

Про водителя "Мазды" известно, что это житель Конаково, его водительский стаж был совсем небольшим, менее двух лет. Мог ли он находиться в состоянии опьянения, пока сказать нельзя, это предстоит выяснить экспертам. Они также определят другие подробности и причины случившегося.

Водитель автобуса имел при себе все необходимые документы, страховку, прошел предрейсовый осмотр, был трезв.

В областном следственном управлении СКР по факту аварии организована доследственная проверка.