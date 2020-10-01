Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с автобусом в Тверской области

По факту ДТП начата доследственная проверка Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователем СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ДТП с автобусом.

ДТП произошло утром, 1 октября, в Конаковском районе Тверской области по дороге на поселок Дмитрова Гора недалеко от СНТ "Майское".

По словам очевидцев, водитель "Мазды" на большой скорости врезался в пассажирский автобус. В аварии погиб водитель иномарки, пассажиры автобуса травмированы.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково регионального СКР организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают спасатели МЧС, ГИБДД и медики.