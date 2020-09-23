У знаменитой тверской телеведущей Ольги Зеленовой сгорела единственная квартира: семья журналистки нуждается в помощи

Ольга Зеленова травмировалась при пожаре и не готова сейчас показывать лицо, но тверские телезрители её прекрасно помнят. Фото: Виктория Тушкова и личный архив Ольги Зеленовой

От внезапной беды не застрахован никто. 17 сентября, рано утром, в Твери на проспекте Ленина, 39 вспыхнул сильный пожар. Горела квартира на втором этаже, принадлежащая известной в Тверской области журналистке и телеведущей, звезде телеэфира 90-х и нулевых годов Ольге Зеленовой.

Практически без крова над головой осталось четыре человека – сама Ольга, её взрослый сын и пожилые родители.

«При пожаре сгорела одежда, часть мебели, что не сгорело, пропиталось водой и гарью во время тушения. Неловко обращаться за помощью. Но зима очень близко. Всем неравнодушным, если есть возможность, мы примем любую помощь. Рады будем консультации, как и куда обращаться», - оправившись от первого шока, написал в социальных сетях сын Ольги Андрей.

«КП»-Тверь» не смогла пройти мимо горя нашей коллеги. Мы встретились с Ольгой Зеленовой, чтобы узнать, что произошло, и какая помощь нужна её семье.

Ольга Зеленова десять лет делала репортажи, вела новости и различные передачи на тверском телевидении и радио. Фото: Анна КОЛПАКОВА

- Виню себя, что могла что-то сделать неправильно… Когда внезапно приходит такая беда, нужно моментально собраться. Технику безопасности ведь мы все знаем, но когда у нас происходит ЧП, сложно сообразить, что сделать…- рассказала Ольга.

В ночь пожара Ольге не спалось. Она вышла из комнаты, чтобы налить себе воды, а когда вернулась, учуяла едкий дым.

- Я побежала открыть входную дверь, чтобы проветрить. А когда вернулась в комнату, там уже вспыхнул огонь, - сокрушается Ольга.

Пожар распространялся быстро. От расплавившейся люстры отлетел раскалённый кусок, попал в Ольге в руку, оставив сильнейший ожог. Проснулись родные. В панике начали эвакуироваться. Вызвали пожарных.

К счастью, все остались живы. Но любимый питомец Ольги Зеленовой, маленький йоркширский терьер, проживший с нею 9 лет, успел надышаться угарным газом. Пёсика вынесли из огня пожарные ещё живым, но спустя три дня он умер. Об этом Ольга почти не может говорить, слишком переживает потерю верного друга.

Комната, где начался пожар, сгорела полностью – уничтожены все вещи, оргтехника, мебель, важные документы. Сейчас там лишь копоть и грязные кирпичные стены. Сохранились только личные фотографии и некоторые документы, хранившиеся в старом огнеупорном шкафу.

Комната Ольги Зеленовой, где начался пожар, выгорела полностью. Фото: Виктория ТУШКОВА

Другие помещения пострадали меньше, но они полностью пропитаны копотью, оборваны провода. Оставшуюся часть обстановки вряд ли удастся спасти.

Вдобавок ко всему, беда, как водится, не пришла одна: через день после пожара этажом выше прорвало трубу. Сгоревшая квартира ещё и полностью промокла, вода текла до первого этажа.

В квартире Ольги не работает электричество, толком не функционирует водопровод. Невозможно даже принять душ. Погорельцам приходится ютиться на даче и по знакомым.

- Имущество, конечно, не было застраховано… Мы же никогда не верим, что такое может произойти с нами, - грустно улыбается Ольга.

Кухня и другие помещения, меньше пострадавшие от огня, закоптились и промокли. Фото: Виктория ТУШКОВА

Заключения о причине пожара в МЧС на момент нашего разговора с Ольгой Зеленовой еще не дали. Рассматривается версия, что это могла быть проводка. Дом не новый – 1958-го года. По воспоминаниям родителей Ольги, с проводкой последние манипуляции там проводились никак не меньше двадцати лет назад.

В нашей стране испокон веков было принято помогать погорельцам. Тем паче, что Ольгу Зеленову знают и уважают многие. Для тверской журналистики Ольга сделала немало, в конце девяностых она без преувеличения была звездой эфира.

Большая часть карьеры Ольги Зеленовой как журналиста связана с работой на телерадиокомпании «Тверской проспект». Там она трудилась с конца 1994 по 2004 год. Историк по образованию, Ольга изучала журналистское мастерство, что называется «в поле», на практике. Делала новаторские репортажи, снимала сюжеты, работала ведущей и редактором многих программ на телевидении и радио. В 2000 году первый мэр Твери Александр Белоусов наградил Ольгу Зеленову, как лучшую ведущую новостей в Тверской области.

Именно Ольга Зеленова однажды поднялась на вышку башенного крана, чтобы сделать эксклюзивное интервью с бастующим крановщиком. Именно она задействовала все свои ресурсы и связи, чтобы помочь знаменитой на всю страну тверской студии звукозаписи «Салам», когда та тоже однажды пострадала от пожара.

Завершив журналистскую карьеру, Ольга долгое время вкладывала знания в подрастающее поколение – трудилась педагогом в Тверском полиграфическом колледже. Проработав там 12 лет, получила квалификацию преподавателя высшей категории.

Чтобы оказать помощь в этой нелегкой ситуации Ольге Зеленовой и ее семье, можно связаться с близкой подругой Ольги – Натальей Образцовой. Ее телефон: +7-910-647-35-36. Карта для перечисления денег: 4276 6300 1651 4633 (Наталья Владимировна К., с пометкой "для Ольги Зеленовой").