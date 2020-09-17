Четверых человек вытащили из горящей квартиры пожарные в Твери

Пожар произошел в квартире дома№39 на проспекте Ленина. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

17 сентября в 04:56 тверским подразделениям МЧС пришлось экстренно выдвигаться на тушение серьезного пожара в многоквартирном доме на проспекте Ленина.

Из горящей квартиры на втором этаже пожарные вытащили четырех жильцов. Сами они выбраться уже не могли и, если бы не пришедшая вовремя помощь, могли погибнуть.

После осмотра врачами скорой помощи люди отказались от госпитализации

Также пришлось эвакуировать еще семерых человек из соседних квартир.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, в 05:44 пожар был полностью погашен. пожара. Причина возгорания устанавливается.

В ликвидации пожара участвовало 42 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 специалистов и 12 единиц техники.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.