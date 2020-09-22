Видят ли контролеры персональную информацию вашей банковской карты: Отвечаем на вопросы о проверке оплаты проезда в тверских автобусах

Безналичная оплата - штука удобная. Но банковскую карту контролеру приходится показывать, и нравится это не всем пассажирам. Фото: ПТО

Расплачиваться банковской картой в транспорте удобно. Не надо таскать с собой мелочь и толкаться в очереди за билетом, отвлекая водителя от дороги. Приложил к валидатору - и свободен. Единственное неудобство - вошедшему в автобус контролеру потребуется предъявить на проверку эту самую карту.

И вот по Твери поползли слухи: предъявляя контролеру «Транспорта Верхневолжья» на проверку свою банковскую карту, можно лишиться денег. Якобы после прикладывания карты к проверочному терминалу у некоторых пассажиров с нее списывалась энная сумма.

Слухи эти подтверждения не получили. И, тем не менее, наши читатели справедливо переживают: не «засветят» ли они свои карты или свои персональные данные, предъявляя их на контроль? «КП»-Тверь» решила разобраться, насколько безопасно предъявлять контролеру банковскую карту. Несколько вопросов об этом мы адресовали «Транспорту Верхневолжья».

1. Что видит контролер, проверяя оплату проезда банковской картой? Может ли он зафиксировать какую-либо информацию о карте?

- После того как пассажир приложил карту к терминалу контролера для проверки оплаты проезда, на терминале контролер видит только надпись «Проезд оплачен» или «Оплаты нет».

То есть никаких других данных банковской карты, в том числе ее баланса, истории операций, реквизитов и любой иной информации на проверочном терминале не отображается.

2. Что будет, если пассажир, переживая о конфиденциальности информации на своей карте, откажется предъявлять ее для проверки?

- Для подтверждения оплаты пассажиру обязательно нужно прикладывать карту к терминалу контролёра по требованию, в противном случае проезд не считается оплаченным. Пассажира попросят добровольно оплатить проезд или покинуть транспортное средство, а также может быть наложен штраф.

Для доказательства оплаты проезда вы можете при контролере приложить карту к валидатору еще раз. Если вы едете в городском автобусе, с вас просто на месте спишется сумма поездки (напомним, она списывается при повторном прикладывании карты на выходе, или, когда автобус достигает конечной остановки, сумма едина). Контролер убедится, что проезд оплачен.

Но, если вы едете на автобусе в пригород, такое не пройдет: ведь, не достигнув конечной точки поездки, вы не оплатите её полную стоимость. А значит, во избежание проблем карту придется предъявить контролеру.

3. Как понять, что контролеры настоящие? Есть ли у них жетоны или документы, которые они должны предъявить?

- Контролеров отличает специальная форменная одежда с символикой «Транспорта Верхневолжья». При себе они обязаны иметь личное удостоверение, заверенное печатью. В случае возникновения сомнений относительно личности контролёра можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-350-00-99 для проверки информации.

4. Как выписывается штраф за неоплаченный проезд? Могут ли контролеры штрафовать на месте? Могут ли присвоить себе оплату штрафа?

- В случае установления информации о личности безбилетного пассажира она передаётся уполномоченному органу для возбуждения дела об административном правонарушении. Штрафные санкции применяются в рамках административного производства.

То есть контролёр штраф на вас не накладывает. Это, согласно законодательству, вправе сделать либо сотрудник полиции, либо должностное лицо органов исполнительной власти. Порядок определен статьями 1.3 и 1.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Что же предпримет контролер, если вы откажетесь добровольно сообщить информацию о своей личности? Вероятно, ему останется лишь попросить вас покинуть автобус. Но это только если с контролером не будет полицейского, что, согласно законодательству, возможно. Полицейский вправе требовать предъявить документы или сообщить информацию о вашей личности. Он также может на месте оформить штраф.

5. Каков штраф за безбилетный проезд?

- Согласно Закону Тверской области от 14 июля 2003 г. № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» (ст. 45), за безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Градация проста: едешь без билета - заплати 500 рублей. Везешь с собой багаж - можешь «попасть» на тысячу. Кстати, согласие оплатить штраф не освобождает пассажира от необходимости заплатить за проезд!

6. Если после появления контролера в автобусе безбилетник согласится оплатить проезд, будет ли он оштрафован?

- Штрафные санкции предусмотрены за безбилетный проезд вне зависимости от дальнейших действий пассажира.

То есть, если после законных требований контролеров заплатить за проезд вы соглашаетесь это сделать, вы все равно должны заплатить штраф за то, что ехали «зайцем».

КСТАТИ

Масштабные проверки по выявлению безбилетников региональное министерство транспорта совместно с «Транспортом Верхневолжья» и полицией начали проводить с 21 июля.

К концу августа в автобусах «Транспорта Верхневолжья» было проведено более 48 тысяч проверок. Выявлено 22 тысячи безбилетников. А вот протоколов об административном правонарушении составлено всего 49.

Почти 15,5 тысячи «зайцев» в ходе проверок согласились купить билеты, а еще более 6,5 тысячи безбилетников покинули автобусы.