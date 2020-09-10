22 тысячи «зайцев» поймали на автобусах «Транспорта Верхневолжья»

В Твери и Калининском районе за три месяца поймали 22 тысячи «зайцев» на автобусах «Транспорта Верхневолжья». Фото: ПТО.

Всего за три месяца контролёры проверили 48 тысяч «синих автобусов» в Твери и Калининском районе. Из 22 тысяч безбилетников, которых остановили, 15,5 тысяч оплатили проезд у проверяющих. 6,5 тысячам человек пришлось покинуть транспорт.

Всего на нарушителей составили 49 тысяч административных протоколов. Напомним, штраф за безбилетный проезд в автобусе «Транспорта Верхневолжья» может доходить до тысячи рублей.

Заплатить за проезд возможно у водителя, а также приложив к валидатору банковскую карту, проездной или телефон с соответствующей функцией. Дважды – на входе и выходить, чтобы средства списались со счёта по тарифу.

Если на карте не было денег, она попадает в «стоп-лист». В этом случае нужно пополнить счёт и обратиться на «горячую линию» оператора «Транспорт Верхневолжья».

Сейчас в Твери и Калининском районе действуют 85 маршрутов новой транспортной системы, которую начали вводить в феврале 2020 года.