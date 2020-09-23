Досуг в Твери с 23 по 30 сентября: Архитектура строгого режима, ритмы осени и страсти Ренуара

Осень – время стихов и романсов... Фото: сообщество в соцсетях «Ботанический сад. Тверь» – ВК/hortus.

Лекции

Культура 2.0

24 сентября в 19:00 в Твери на улице Трехсвятская, 18 «а» в «Рельсах» пройдёт лекция «Культура Два: тоталитарная идеология, застывшая в камне» политолога Ильи Чалова (18+). Он расскажет о взаимосвязи архитектуры и политической идеологии.

Название «публичного разговора» отсылает к книге «Культура Два» (1985) архитектора и культуролога Владимира Паперного. В этом труде он противопоставил культуру раннего Советского Союза и сталинской «эпохи». А какая культура царит сегодня? Отражается ли она в архитектуре? Об этом также расскажут на лекции.

Телефон: +7-980- 637-95-42.

Стоимость билета: 300 рублей.

Лекция об архитектуре в Твери. Фото: сайт лектория «Рельсы»/therails.cc.

Концерты

Хиты в классической вариации

26 сентября 17:00 в ДК «Химволокно» пройдёт концерт «Ритмы и созвучия сердца» струнного квинтета «AD LIBITUM» (6+). В его составе: Ирина Евдокимова (скрипка), Елена Барменкова (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Сергей Гутник (контрабас), а также Александр Ипполитов на ударных.

Зрителей ждут зажигательные хиты в инструментальном варианте. К примеру, «We will rock you», «Libertango» и многое другое.

Билеты продаются в кассе Тверской Филармонии и у официальных представителей. В день концерта их можно купить в кассе ДК «Химволокно».

Телефоны: (4822) 34-64-34, (4822) 35-69-14.

Стоимость билета: 150 рублей.

29 сентября 18:30 в Доме народного творчества пройдёт премьерная музыкально-поэтическая композиция «Руки милой – пара лебедей» к 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина (6+).

Музыка – солисты и коллективы Тверской Филармонии.

Программу представляет мастер художественного слова, режиссёр, заслуженная артистка России Галина Петрова.

Билеты можно купить в кассе Тверской Филармонии и у официальных представителей. В день концерта это возможно сделать за 30 минут до начала в кассе Дома народного творчества.

Телефоны: (4822) 34-64-34, (4822) 35-69-14.

Стоимость билета: 250 рублей.

Музыканты Тверской филармонии выступают на различных площадках. Фото: пресс-служба Тверской филармонии/tver-philharmonic.ru.

Все в сад!

26 сентября в 15:00 в Тверском ботсаду горожан и гостей областной столицы ждут на музыкальную встречу «Снился мне Сад…» из цикла «Романс в картинах» (5+).

В ботаническом саду будет представлена выставка уникальных картин, выполненных в технике «живопись шерстью». Художник – Татьяна Мелихова, она представит на встрече свои стихи.

Певица, член Рахманиновского общества России Елена Белова исполнит салонные и старинные русские романсы под аккомпанемент гитары или фортепиано.

Телефон: (4822) 52-53-18.

Стоимость билета на концерт – 150 рублей.

Вход в сад оплачивается отдельно.

В Тверском ботсаду пройдёт выставка картин с концертной программой. Фото: сообщество в соцсетях «Ботанический сад. Тверь» – ВК/hortus.

Выставки

Страсти по Ренуару

26 сентября в 18:00 на выставке «Страсть Ренуара» в Тверском музейно-выставочном центре на Советской, 54, вновь состоится арт-вечер, на этот раз он получил название «Вечная красота» (18+).

Знаменитая муза портретиста, актриса Жанна Самари говорила: «Ренуар через прикосновение кисти к холсту сочетается узами брака с женщинами, которых пишет». Но была ли у него та самая, единственная? Гостям вечера расскажут об этом на экскурсии по экспозиции копий работ великого экспрессиониста. Здесь же пройдёт лекция о возлюбленных и тех, кто позировал Пьеру Огюсту Ренуару. Также в программе обозначена танцевальная постановка от хореографа Наташи Понедельник «Ожившая картина».

Организаторы уточняют, что нужно обязательно предварительно записаться.

Телефоны: +7-920-181-70-55, (4822) 34-48-52, добавочный 118 .

Стоимость билета: 600 рублей.

На выставке Ренуара состоится арт-вечер. Фото: сайт Тверского музейно-выставочного центра/mvc-tver.ru.

Театр

По мотивам Чехова

25 сентября в 18:30 в Тверском театре юного зрителя пройдет спектакль «Чайка» по мотивам пьесы Чехова с жанровым определением «игра в лото в четырёх действиях (16+).

Классическое произведение получило свое прочтение в режиссуре Вероники Вигг. Как отмечает сам автор постановки: «Пьеса «Чайка» – особая, ее можно назвать пьесой-ловушкой, пьесой с огромным воздушным пространством и неожиданно жесткими условиями полета…»

Телефон: (4822) 34-97-03.

Стоимость билета: от 400 до 600 рублей.