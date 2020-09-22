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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 22 сентября 2020 года: первая тверская школа перешла на дистанционное обучение

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 22 сентября
Алина ПЕТРОВА
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Теперь школьникам предстоит учиться дома.

Теперь школьникам предстоит учиться дома.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 22 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5930 человек заразившихся COVID-19 (+35 заболевших за последние сутки).

1286 (+35) изолированы.

4416 выздоровели.

228 (+1) человек умерли.

Графика:Яндекс

Графика:Яндекс

В минувший понедельник первое учебное учреждение Твери перешло на дистанционное обучение. В школе №17 онлайн будут заниматься учащиеся с 5 по 11 классов, о чем сообщается в объявлении на официальном сайте учреждения. В школе поясняют, что причиной перехода на дистант стал высокий показатель по заболеваемости ОРВИ.

Напомним, еще в конце минувшей недели все школы Максатихинского района были переведены на дистанционное обучение решением местной Администрации. Только здесь причиной стал Ковид-19, с ним обстановка в районе неблагоприятная.

Строго соблюдать предписания Роспотребнадзора для максимальной защиты учащихся школ, а также детей, находящихся в стационарных социальных учреждениях – такую задачу на совещании с членами Правительства Тверской области 21 сентября поставил губернатор Игорь Руденя.

Также глава региона поручил проконтролировать готовность медицинских учреждений к работе в осенне-зимний период.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

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