Андрей Белоцерковский стал депутатом Законодательного собрания. Фото: Личный архив
13 сентября в Тверской области прошли 24 избирательных кампании. В них приняли участие 26,42% избирателей от общего числа. Почти три четверти избирателей на участки не пришли.
В списках избирателей было 194 154 человек, а проголосовали 51 302 человек.
Особое внимание было к Ржевскому одномандатному избирательному округу №11, где проходили дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания.
В бюллетене значилось пять фамилий.
Победу, при невысокой явке — 20,08%, одержал доктор физико-математических наук, профессор Тверского госуниверситета, бывший заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. За него было отдано 5480 голосов.
На втором месте Татьяна Королькова — 2688, на третьем Арарат Гулян — 1008 голосов.
Четвёртое и пятое места, соответственно, заняли Сергей Матвеев — 880 голосов, и Алексей Жуков — 630.
Напомним, это предварительные итоги.
За чистотой голосования следили 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Работают и наблюдатели от политических партий.
Выборы проходили с соблюдением противоэпидемических мер.