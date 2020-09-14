Андрей Белоцерковский стал депутатом Законодательного собрания. Фото: Личный архив

13 сентября в Тверской области прошли 24 избирательных кампании. В них приняли участие 26,42% избирателей от общего числа. Почти три четверти избирателей на участки не пришли.

В списках избирателей было 194 154 человек, а проголосовали 51 302 человек.

Особое внимание было к Ржевскому одномандатному избирательному округу №11, где проходили дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания.

В бюллетене значилось пять фамилий.

Победу, при невысокой явке — 20,08%, одержал доктор физико-математических наук, профессор Тверского госуниверситета, бывший заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. За него было отдано 5480 голосов.

На втором месте Татьяна Королькова — 2688, на третьем Арарат Гулян — 1008 голосов.

Четвёртое и пятое места, соответственно, заняли Сергей Матвеев — 880 голосов, и Алексей Жуков — 630.

Напомним, это предварительные итоги.

За чистотой голосования следили 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Работают и наблюдатели от политических партий.

Выборы проходили с соблюдением противоэпидемических мер.