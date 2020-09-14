Коронавирус в Твери, последние новости на 14 сентября 2020 года: в условиях пандемии завершились 24 избирательных кампании

Коронавирус не отступает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего на утро 14 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5704 человека заразившихся COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

1143 человека (+24) изолированы.

4344 (0) человека выздоровели.

217 (0) человек умерли.

В Тверской области 14 сентября в 24 избирательных кампаниях приняли участие 26,42% избирателей от общего числа. Почти три четверти избирателей на участки не пришли.

Были выбраны 260 депутатов — 250 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. 654 кандидата боролись за мандаты. В регионе работало 287 участковых избирательных комиссии. Везде соблюдались противовирусные мероприятия — маски, перчатки, дезинфекция...

Официальная статистика. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Для выявления инфицированных в Тверской области было проведено 171629 исследований, в том числе за последние сутки 376.

Прогресс заболевания по муниципалитетам на 14 сентября следующий:

Тверь 1842 (+7 человек в сутки)

Кимры 563 (+1)

Калининский район 291 (+2)

Торжок 252 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 184 (+2)

Максатихинский район 138 (+4)

Бологовский район 116 (+3)

Бежецкий район 76 (+2)

ЗАТО Озёрный 3 (+1)

В остальных районах всё без изменений.