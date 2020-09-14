Коронавирус в Твери, последние новости на 14 сентября 2020 года: в условиях пандемии завершились 24 избирательных кампании

Коронавирус не отступает.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Всего на утро 14 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5704 человека заразившихся COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).
1143 человека (+24) изолированы.
4344 (0) человека выздоровели.
217 (0) человек умерли.
В Тверской области 14 сентября в 24 избирательных кампаниях приняли участие 26,42% избирателей от общего числа. Почти три четверти избирателей на участки не пришли.
Были выбраны 260 депутатов — 250 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. 654 кандидата боролись за мандаты. В регионе работало 287 участковых избирательных комиссии. Везде соблюдались противовирусные мероприятия — маски, перчатки, дезинфекция...
Официальная статистика. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Для выявления инфицированных в Тверской области было проведено 171629 исследований, в том числе за последние сутки 376.
Прогресс заболевания по муниципалитетам на 14 сентября следующий:
Тверь 1842 (+7 человек в сутки)
Кимры 563 (+1)
Калининский район 291 (+2)
Торжок 252 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 184 (+2)
Максатихинский район 138 (+4)
Бологовский район 116 (+3)
Бежецкий район 76 (+2)
ЗАТО Озёрный 3 (+1)
В остальных районах всё без изменений.
Данные оперштаба.