Коронавирус в Твери, последние новости на 12 сентября 2020 года: каждому классу в школе по рециркулятору и термометру

Вот такие термометры будут в школах Тверской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего на утро 12 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5656 человек, заразившихся COVID-19 (+21 заболевших за последние сутки).

1112 человек (+4) изолированы.

4328 (+15) человек выздоровели.

216 (+2) человек умерли.

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В Тверской области продолжают оснащать образовательные организации специальными приборами.

Как сообщила накануне пресс-служба регионального правительства, сейчас в школы региона поставлено более 5 тысяч бесконтактных термометров, около 2 тысяч рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в ближайшее время в выдаче будут готовы еще более 2,3 тысяч единиц.

-На первом этапе мы выполнили норматив – один прибор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному рециркулятору в каждый школьный кабинет», – отметил губернатор Игорь Руденя на заседании оперштаба по COVID-19 11 сентября.