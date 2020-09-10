Досуг в Твери с 10 по 16 сентября: Аквабайки, бедные люди, дрим-фолк и просто хорошая музыка. Фото: Евгения ГУСЕВА

СПОРТ

Гонки на воде

В 70-ти с лишним километрах от Твери 10-13 сентября будет горячо — в Конаково (в Конаково Ривер Клаб) пройдут заключительные соревнования Кубка России по водно-моторному спорту в классе аквабайк и новых дисциплинах - мотосерфе и гидрофлае.

В гонках на аквабайках примут участие более 100 участников. Эти соревнования в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на вылет с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков).

За Кубок во фристайле будут бороться главные фавориты – Сергей Чемезов, чемпион России этого года, обладатель бронзовой медали Чемпионата мира 2019, Арсений Матанцев, двукратный чемпион России, Михаил Ершов, тренер сборной России по фристайл-аквабайку. В скоростных дисциплинах сидячих гидроциклов лидеры – победитель Чемпионата Европы 2017 Дмитрий Цуков и многократный чемпион России Анастас Панченко. В Skidivision это сильнейшие на сегодня российские спортсмены Эдуард Саркисян, Павел Колотовкин, Родион Яшков и другие.

В классах мотосерф и гидрофлай ожидается к участию на Кубке около 40 спортсменов. Напомним, эти дисциплины были зарегистрированы Федерацией водно-моторного спорта в Министерстве спорта осенью 2019 года. Россия стала первой страной в мире, среди 58 участников Международного водно-моторного союза (UIM), которая провела официальный национальный Чемпионат в классах мотосерф и гидрофлай.

Для зрителей вход бесплатный

10-13 сентября состоится Кубок по аквабайку в Конаково. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области/спорт.тверскаяобласть.рф.

КИНОПОКАЗ

Исповедь художника

В центре современной культуры «Рельсы» в Твери 13 сентября в 18:00 состоится показ документального кино режиссёра Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы» (16+).

В этом фильме знаменитый художник Илья Кабаков рассказывает об истоках своего творчества – трагической судьбе матери, которая повлияла на мировоззрение и последующее становление художника. Вместе с женой и соавтором Эмилией он рассуждает о неофициальном искусстве в СССР и появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США. О том, как после «30-летнего выставочного голода» (в Советском Союзе Кабаков отказывался публично выставляться) он получил всемирное признание: сегодня его произведения входят в собрания ведущих музеев мира, в том числе Музея современного искусства (Нью-Йорк), Национального музея современного искусства – Центра Жоржа Помпиду (Париж) и Кунстхалле Гамбурга.

Кинопоказ организован при поддержке музея современного искусства «Гараж».

Цена билета: 300 рублей, записаться можно на сайте центра.

13 сентября в Твери состоится показ документального кино режиссёра Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы». Фото:

КОНЦЕРТЫ

Мечтательная музыка

15 сентября в клубе «BIGBEN» пройдет сольный концерт Екатерины Гопенко – лидера группы «Немного Нервно».

Напомним, что эта команда из Запорожья исполняет музыку в стиле дрим-фолк.

Как сама Екатерина Гопенко описала, «дрим-фолк – это нарочитое создание атмосферы волшебства. Это даже больше музыкальный театр, чем просто музыка».

В своем творчестве Екатерина пытается сочетать этнические мотивы с замысловатыми текстами. Пытается создать атмосферу мистики и волшебства.

Начало концерта в 19:30.

Цена билета: 400 рублей.

Купить билет можно, зайдя на сайт клуба.

15 сентября в Твери пройдет сольный концерт Екатерины Гопенко, лидера группы «Немного Нервно». Фото: клуб Club Bigben (Тверь) – ВК/bigbentver.

Играем популярных композиторов

10 сентября в концертном зале Дома народного творчества (ул. Советская, 42) состоится концерт артистов тверской филармонии. В программе: популярные произведения русских и зарубежных композиторов.

Для зрителей споют и сыграют такие исполнители, как Заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Эммануила Штуко (сопрано), Илья Шкадин (баритон), Кирилл Киселёв(скрипка), Анна Мильтонян (скрипка), Максим Сальников (баян), Ольга Орлова (фортепиано)

Цена билета: 150 руб. Билеты продаются в кассе Филармонии и у официальных представителей В день концерта билеты можно приобрести (за 30 минут до начала) в кассе Дома народного творчества.

Количество мест ограничено. Бронируйте билеты по тел. 34-64-34, 35-69-14 Организаторы предупреждают: вход в маске!