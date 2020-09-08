«Мы делаем акцент на обеспечение жильем молодых семей с детьми»: Игорь Руденя расставил точки над i в молодежной политике в Тверской области

Губернатор сказал, что все молодые люди, кто без детей, пусть сами покупают жилье. В регионе - приоритет в поддержке отдается семейным с детьми. Фото: ПТО

8 сентября в большом зале областного правительства вновь рассматривали важные актуальные вопросы для Верхневолжья. На этот раз они касались поддержки молодежи и развития массового спорта в регионе.

- Эффективная реализация государственной молодежной политики, увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, имеют большое значение для стратегического развития Тверской области. Это улучшение демографических показателей, привлечение в экономику и социальную сферу молодых специалистов, развитие новых технологий и производств, - подчеркнул в начале правительственного заседания губернатор Игорь Руденя.

Глава региона резонно отметил, что необходимо актуализировать систему мер поддержки молодых семей.

- Мы делаем акцент на обеспечение жильем молодежи с детьми. Все, кто без детей, делает карьеру, вопросов нет, пусть сами покупают жилье, - развил мысль губернатор.

В этом году помощь в решении жилищного вопроса предусмотрена 191 молодой семье Верхневолжья, в которых растут дети. 128 из супружеских пар уже получили жилищные сертификаты. В 2021 году при условии получения необходимого объема федеральной поддержки регион рассчитывает помочь в решении жилищного вопроса всем 580 заявившимся на участие в программе молодым семьям.

Графика: ПТО

На заседании было сказано много слов и о других направлениях молодежной политики. Это содействие занятости молодежи через возрождение студотрядов. Это образование образовательных кластеров при непосредственном участии предприятий, на которые потом могут устроиться молодые специалисты. Это меры господдержки молодых предпринимателей, то есть определенные субсидии на развитие своего дела.

Немало слов было сказано и о вовлечение молодежи в различные общественные дела и начинания. К слову, сегодня молодежь Верхневолжья активно участвует в патриотической работе: поисковом движении, восстановлении мемориалов и воинских захоронений. В 2020 году в регионе приводятся в порядок 137 таких объектов.

В Тверской области увеличивается число юнармейцев. Их уже более 3600 человек.

В Верхневолжье все в порядке с добровольчеством в молодежной среде.

Среди последних достижений в этой сфере — создание в Твери ресурсного центра для молодых волонтеров в сфере ЧС в рамках нацпроекта «Образование». Там юношей и девушек учат основам первой медицинской помощи, противопожарной подготовке.

- Это очень положительное дело, и в этом центре уже прошли подготовку несколько десятков молодых волонтеров, - оценил создание центра заместитель руководителя «Всероссийского студенческого корпуса спасателей Руслан Юрченков.

Такие ресурсные центры запланировано также открыть в Ржеве, Вышневолоцком. Нелидовском и Удомельском городских округах.

Приглашенный на заседание начальник управления регионального взаимодействаия Росмолодежи Кирилл Литвицкий отметил, что в Тверской области ведется серьезная молодежная политика.

- Но необходимо, на мой взгляд, больше внимания обратить на информационную подсветку тех мер поддержки, на которые имеет право молодежь, - добавил эксперт.

Второй основной вопрос заседания был непосредственно связан с молодежью. Речь — о развитии массового спорта.

Здесь у нашего региона в последние годы есть много позитивных моментов. В частности, всего за несколько лет значительно возросло количество спортплощадок, где могут заниматься все желающие. Еще не меньше 60 таких объектов откроют в этом году.

Однако есть и проблемы. В частности, по некоторым важным объектам спортивной инфраструктуры, как, например, новым гребным базам в Твери, возникли серьезные проволочки в строительстве.

Губернатор в связи с этим сурово высказался в отношении некоторых спортивных чиновников, которые за это отвечают. Они явно некомпетентны в вопросе.

Как отметил Игорь Руденя, необходимо, чтобы впредь за строительство спортобъектов отвечали более компетентные чиновники из других региональных ведомств.