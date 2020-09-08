В Тверской области планируют создать центр спортивной медицины

Глава региона подчеркнул, что сегодня в регионе одной из ключевых задач является развитие спортивной инфраструктуры. Фото: ПТО

Развитие в 2019-2020 годах на территории Тверской области физической культуры и спорта рассмотрено на заседании областного правительства. Его 8 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что сегодня одной из ключевых задач является развитие инфраструктуры для массовых занятий спортом. И в последние годы Тверская область серьезно продвинулась в этом деле. Об этом говорит и то, что уровень обеспеченности спортобъектами в нашем регионе выше, чем в среднем по ЦФО и в целом по России.

Всего у нас - более 3800 спортивных сооружений.

По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» создаются новые объекты,обновляются действующие.

Так, в 2019 году на стадионе им. Вагжанова в Твери заменено искусственное покрытие и обустроены беговые дорожки. В 2020-м планируется завершить реконструкцию футбольного поля на стадионе «Текстильщик», открыть универсальный спортзал в Сонково.

Также в Твери строится центр по видам гребли на Волге. До 2024 года также планируется возвести гребную базу на Тверце, крытый футбольный манеж, универсальный спортзал. В Бежецке и Кимрах – бассейны, в Вышнем Волочке – ледовый спорткомплекс, в Лихославльском и Кесовогорском районах – универсальные залы.

Кроме того, в районах должно появиться не менее 60 плоскостных сооружений.

Помимо этого, на заседании объявили о планах по созданию в Твери центра спортивной медицины. Он необходим для профессональных спортсменов. Их у нас немало, 200 являются кандидатами в различные сборные страны.

К 2024 году количество жителей Верхневолжья, регулярно занимающихся спортом, планируется повысить с 36,5%, зафиксированных в 2019-ом, до 54,3%.

Графика: ПТО