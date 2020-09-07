Не я её успокаивала, а она меня: Мама двух девочек из заблудившейся в горах Сочи группы детей из Твери пообщалась с дочкой

Ксения - одна из пропавших в горах недалеко от Сочи юных спортсменов из Твери - сумела позвонить маме только 7 сентября ближе к полудню. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, СШОР "Тверь".

- Я забеспокоилась вчера днём, когда моя старшая дочка не позвонила мне, как обычно делала, - рассказала «КП»-Тверь» Мария Федосеева - мама двух девочек Ксении и Дарьи, которые вместе с другими воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва «Тверь» потерялись в горах недалеко от Сочи.

Напомним, восемь юных спортсменов и трое взрослых из Твери покинули гостевой дом в поселке Эсто-Садок в первой половине дня воскресенья (6 сентября). Они направились в пеший поход в сторону озера, расположенного на высоте 2320 метров на южном склоне Роза Хутор.

Мария рассказала нам, что Ксении — 16 лет, а Даше — 10. Как и все дети в пропавшей группе, они занимаются лыжным спортом.

- Когда я вчера не смогла связаться с дочерью, то забила тревогу, стала звонить другим родителям, те тоже беспокоились - ни до кого из детей невозможно было дозвониться, - сообщила нам Мария Федосеева. - Ночь была бессонной, мы звонили в Сочи в полицию, в МЧС, там, спасибо им большое, оперативно отреагировали, начали поиски. Я и другие родители уже собирались лететь в Сочи. Но ближе к 12:00 дети, наконец, вышли из зоны "недоступа" телефонной связи, и начали звонить родителям. Ксения позвонила мне с мобильного телефона одного мальчика из группы, оказывается она оставила свой телефон в гостинице. Много не говорили, зарядки у телефона мало. Сказала, что у них все хорошо, чтоб я не волновалась. В общем успокаивала не я её, а она меня.

- Так как же они заблудились-то?

Ксения рассказала, что они заблудились из-за тумана. Я не успела выяснить, как они провели ночь, но опасаюсь, что у детей может быть переохлаждение, ведь ночью в горах было примерно девять градусов, а ребята одеты по-летнему. Мария также сообщила, что местоположение детей известно, вертолет сел в горах в примерно полутора километрах от того места, где ждут помощи дети с тренером и двумя взрослыми спортсменами.

Мария также встала на защиту тренера Сергея Удалова. Который вместе с двумя взрослыми спортсменами из СШОР, полетел с детьми в Сочи и повел их в горы.

Тренер Сергей Удалов. Фото: СШОР "Тверь".

- Мы, родители, сами попросили тренера, чтобы он провел такую предсезонную подготовку с нашими детьми. При этом Сергей сейчас находится в отпуске. Он очень хороший тренер. На наш взгляд вообще лучший тренер по лыжам в Твери. Мы за него, он не виноват, - категорична Мария Федосеева.

А между тем, корреспондентам "КП" - Кубань" удалось выяснить, как дети провели ночь в горах.

- Спали в обнимку, нашли тут дождевик какой-то. Им накрылись, - рассказали сами дети корреспонденту, который сумел до них дозвониться.

Заблудившихся в горах тверских детей с тренером долго искали не в том направлении. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Коллеги-журналисты также выяснили, что спасатели всю ночь искали группу в другом направлении. Маршрут не был зарегистрирован, и поиски могли продолжаться бесконечно, если бы дети сами не вышли на связь.