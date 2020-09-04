Досуг в Твери со 5 по 9 сентября: От российской кинофантастики до Матисса с Востока

В Твери в ближайшие дни можно будет найти что-то интересное для отдыха. Фото: Виктория ЖУКОВА

КИНОТЕАТР

«Вратарь Галактики»

Так называется российский фантастический блокбастер режисерва Джаника Файзиева, который вовсю идет в кинотиеатрах страны, в том числе и в Твери. Например, в «Звезде» его показывают практически каждый день до 9 сентября.

Как гласит кратское описание фильма, «После глобальной катастрофы климат на планете изменился, многие страны ушли под воду, тысячи переселенцев хлынули в Москву, которая оказалась в тропическом поясе. Ни пробок, ни серых пуховиков, ни угрюмых лиц — постапокалиптическая столица выглядит приятнее современной. Главным развлечением будущего стал космобол — разновидность футбола. Над столицей высится гигантский стадион, где разворачиваются драматические поединки за будущее Земли». Фильм рекомендован для просмотра зрителям старше 6 лет (6+)

Цена билета в кинотеатре «Звезда»: от 120 до 300 рублей (от утреннего до вечернего показа).

Кадр из фильма. Фото: с сайта кинотеатра "Звезда".

ВЫСТАВКИ

Образы самоизоляции и классика импрессионизма

Сразу две интересные выставки открылись в Тверском городском музейно-выставочном центре.

В малом зале доступна экспозиция, посвященная гениальному французскому импрессионисту Огюсту Ренуару. Она называется «Страсть Ренуара». На выставке будут представлены репродукции, выполненные в технике «жикле» (художественная цифровая печать). Каждая работа будет сопровождаться познавательной информацией о сюжете и истории создания, а на память вы сможете приобрести интересные сувениры.

В большом зале стартовала художественная выставка «Самоизоляция». Картины, созданные в непростое время пандемии, предоставят подмосковный художник Вячеслав Шмагин и его ученики. «Разные взгляды, разные техники, стили и направления - от наивного искусства до фигуративной и абстрактной живописи – в экспозиции будет представлено все, на что способны Шмагин и его ученики»: пишут организаторы экспозиции.

Добавим, что мощная энергетика полотен Вячеслава Шмагина оказывает сильное эмоциональное воздействие в немалой степени благодаря яркому, насыщенному цвету.

График работы выставочного центра:

Среда, четверг, пятница с 11:00 до 20:00

Суббота, воскресенье: 11:00 — 18:00

Цена: для взрослых — 250 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников — 150 рублей, дети до 6 лет — бесплатно.

Произведение, рожденное самоизоляцией. Фото: с сайта Тверского городского музейно-выставочного центра.

"Реинкарнация" Матисса

В тверском центре современной культуры «Рельсы» всего три дня проходит выставка молодого московского художника с индонезийскими корнями Матисса Сартойо.

Организаторы пишут: "Художник работает в стилистике уличного искусства, совмещая в своих работах стрит-арт техники и философию восточных религий. Темой выставки стала реинкарнация: Матисс Сартойо ставит перед зрителем вопросы о перерождении души, человеческом наследии, о женской и мужской сущностях".

В экспозиции будет представлена серия больших по размерам работ, выполненных на ДСП, живопись на холсте, реди-мейд, инсталляция. А также несколько интерактивных работ: каждый желающий сможет прикоснуться к искусству в прямом смысле слова. Заинтригованы? Приходите.

Суббота, воскресенье: открытие в 9:00.

Цена: 100 рублей.

Записаться можно через страницы в соцсетях центра "Рельсы" и на его сайте.

Молодой художник может удивить. Фото: С сайта центра "Рельсы".

КОНЦЕРТЫ

Бард и сатирик

В воскресенье, 6 сентября, примерно в 17:30 в тверском клубе BIGBEN (ул.Брагина, д.2) начнется сбор гостей на концерт Тимура Шаова. Это необычный музыкант и поэт.

Его причисляют к бардам, но острые, едкие, смешные песенки Тимура Шаова не вписываются в жанр бардовской песни. Приклеить бирку к его творчеству сейчас так же сложно, как в свое время к творчеству Владимира Высоцкого. Фигура самодостаточная, ни под какие музыкальные и прочие каноны не подпадающая.

Юмор — это, говоря современным языком, — «фишка» Шаова, его визитная карточка.

Шаов не ограничивает себя рамками авторской песни, не стремится придерживаться какой-то одной стилистики в творчестве. На концертах Шаова собирается разнородная публика, которая слушает и рок-музыку, и классику,и авторские песни.

Цена билета: 1400-1500 рублей.

Билеты очень быстро раскупают и их немного.