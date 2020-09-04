Запомните его таким: Автор гимна, внуки Чапаева и Сталина, семь Героев России

Теперь тверские суворовцы будут маршировать с флагом на новом месте. Фото: Виктория ТУШКОВА

1 сентября тверские суворовцы начали учебу в новых современных корпусах. 2 сентября губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире затронул вопрос дальнейшей судьбы старого кадетского здания на улице Софьи Перовской. «КП»-Тверь» решила напомнить об его истории, о том, кто там учился и какой сериал снимался.

Место намоленное

Как это ни удивительно, но суворовское училище в столице Верхневолжья, образно говоря, «взросло», а вернее, разместилось в здании духовной семинарии. Она была основана в Твери ещё в первой половине XVIII века.

Сначала семинария располагалась в Феодоровском монастыре (его давно нет) на островке в устье Тьмаки. В 70-е годы того же столетия семинария переехала в новое здание перед Никольской церковью. Это примерно там, где сейчас стоит стадион «Химик». Затем семинария вновь переместилось за Тьмаку и разместилась практически на берегу Волги. В 1809 году её перевели в Отроч монастырь, а в 1810-м - в Затьмацкую часть, близ храма Николая Чудотворца. Его снесли в 1960-е. Это место, где теперь находится обелиск Победы.

Наконец в 1878-1881 годы на средства купца Губонина для семинарии было построено новое здание. Впоследствии оно стало корпусом суворовского училища.

Кстати, к началу XX века Тверская семинария была одной из крупнейших в России. А во время первой мировой войны в её здании разметили госпиталь на 500 коек. Закрыта семинария была коммунистами после революции, в 1918 году.

Что интересно, в семинарии несколько лет вёл хоровые занятия человек, позже написавший гимн для СССР, а также легендарную песню «Священная война». Речь о композиторе, создателе и первом руководителе прославленного Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии Александре Александрове.

В некотором роде забавно, что из стен тверской семинарии вышел редактор первой тверской же большевистской (!) газеты «Пролетарская мысль», а позднее редактор общесоюзной крестьянской газеты «Беднота» Сергей Модестов…

Место военное

В бывшем здании семинарии после её закрытия далеко не сразу основали суворовское училище. Сначала там была создана трудовая школа для просвещения пролетариата, она постепенно превратилась в обычную среднюю. Это продолжалось до 1941 года - начала Великой Отечественной войны.

В конце августа 1943 года, когда Красная Армия убедительно побеждала войска Вермахта в страшной битве на Курской дуге, советское правительство выпустило постановление об организации девяти суворовских военных училищ. Одно из них было создано в Калинине и размещено как раз в здании бывшей семинарии.

Вид на старое здание СВУ в Твери. Фото: скриншот/www.google.ru/maps

Оно было сформировано первоначально из 50 офицеров, 64 сержантов, 186 человек вольнонаемного состава и 500 воспитанников. Интересно, что в 1943-1944 годах в училище даже были дети бойцов Народно-освободительной армии Югославии - 25 ребят.

Кадры на укомплектование училища в основном прибывали из военно-пехотных училищ, а офицеры-воспитатели подбирались из числа бывших преподавателей гражданских учебных заведений.

В училище могли поступать мальчики в возрасте 8-13 лет - дети солдат Красной Армии, живых и погибших.

1 декабря 1943 года прозвенел первый звонок. 19 декабря 1943 года училищу вручили Боевое Красное Знамя и грамоту Президиума Совета СССР. Эта дата считается официальным днем образования училища.

Среди первых суворовцев были совсем юные партизаны-разведчики, сыны полков: Панасов, Малиновский, Яковлев, Толстиков, награжденные медалями «За боевые заслуги», Коля Мищенко с медалью «За отвагу»...

В дальнейшем в Калининском суворовском училище в разные годы учились два внука легендарного комдива Чапаева, внук маршала Советского Союза Семёна Будённого, два внука Иосифа Сталина (сыновья Якова Джугашвили и Василия Сталина), внук Никиты Хрущёва, а также сыновья Героев Советского Союза лётчиков Водопьянова и Гастелло…

За время существования училища из него было выпущено более 15 тысяч воспитанников. Свыше 50 из них стали генералами, более 900 прошли войны в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», более 700 человек награждены боевыми орденами и медалями.

Среди выпускников два Героя Советского Союза: легендарный генерал-полковник Борис Громов и старший лейтенант Владимир Задорожный. Семь Героев России: Алексей Михайлов (посмертно), Андрей Шевелев (экс-губернатор Тверской области), Юрий Бучнев, Владимир Недобежкин, Андрей Прибытков, Дмитрий Елистратов, а также Юрий Борисов (вице-премьер российского правительства, который приезжал в Тверь на открытие нового комплекса).

Место литературное и сериальное

В середине 2000-х ярким медийным пятном в истории старого комплекса суворовского училища стали съёмки сериала «Кадетство».

В Твери сейчас немало женщин наверняка помнят, как тогда они и под солнцем, и под дождем стояли у порога и забора СВУ. Стояли, чтоб хоть на секунду увидеть, а может, и прикоснуться или сфотографироваться со своими кумирами - молодыми красавцами-актерами, игравшими юных суворовцев. Кстати, настоящих суворовцев такое внимание со стороны девушек и девочек не к ним, а к заезжим лицедеям, изрядно бесило…

Телесериал «Кадетство» задумал продюсер, ныне гендиректор телеканала «СТС» Вячеслав Муругов. Изюминки этой истории добавляло то, что он сам в свое время закончил Тверское суворовское училище.

Съемки шли параллельно с занятиями. То есть буквально в одной аудитории занимались курсанты, а в соседней снимали очередные дубли, как герои выясняют отношения… Мало того, во время съемок на первом этаже настоящим кадетам запрещалось громко топать и разговаривать. Чтобы не мешать.

Интересно, что сериал в какой-то степени был навеян создателям книгой «Мы - суворовцы!». Её после войны написал начинающий драматург, офицер-воспитатель Калининского суворовского училища Моторин. А в 1950-е по ней поставили спектакль в Тверском театре драмы. Между прочим, со Спартаком Мишулиным (Саидом из "Белого солнца пустыни") в главной роли.

Такая вот история, которая будет теперь продолжаться на новом месте…