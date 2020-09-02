После сноса остановок с ларьками в Твери монтируют новые остановки с ларьками

Таких остановок в городе две: на площади Гагарина и Октябрьском проспекте. Фото: Виктория ТУШКОВА

Торговые павильоны, по-простому – ларьки, возвращаются на остановки Твери: в городе монтируют новые остановочные комплексы. Они серьёзно отличаются от тех, что устанавливали в последнее время. Во-первых, гораздо больше по размеру, а во-вторых, совмещены с крытыми павильонами для торговли. Есть и ещё одна особенность: ожидающие автобуса горожане смогут зарядить там свои телефоны и другие гаджеты, павильоны оборудованы двумя usb-портами для зарядки электроники.

Таких остановок в городе уже две: на остановках «Площадь Гагарина» и «Посёлок имени Чкалова», что на Октябрьском проспекте. На площади Гагарина остановка уже готова к использованию, а на Октябрьском проспекте завершается её монтаж.

- Новые комплексы защищены от ветра с трёх сторон. Их устанавливает инвестор, который в дальнейшем будет осуществлять торговлю в этих киосках, - сообщили «КП»-Тверь» в администрации Твери. - Остановочные комплексы устанавливают вместо павильонов серии «Модерн». Их перенесут на другие остановки, где сейчас остановочные павильоны отсутствуют.

Кто инвестировал в новые остановки и чем в них будут торговать, пока неизвестно. Тем временем в соцсетях технологичные остановки-ларьки уже активно обсуждают. Кто-то считает их разумным решением и называет гораздо более удобными по сравнению с «модернами», которые со своей хрупкостью и продуваемостью не выдерживают никакой критики. Другие иронизируют по поводу того, что история движется по спирали: не успели убрать ларьки почти со всех городских остановок, как они возвращаются вновь.

Остановки с usb-зарядками и торговым павильоном существенно больше комплексов "Модерн", установленных на большинстве городских остановок. Фото: Виктория ТУШКОВА

Напомним: о том, что с остановок Твери будут убраны все торговые ларьки, заговорили ещё в 2015-м, когда городской администрацией управлял сити-менеджер Юрий Тимофеев. Тогда в городе был разработан план по модернизации ларьков и киосков. Существовавшие до этого ларьки, придорожные кафе и киоски периодической печати (хотя их обещали сохранить) были признаны портящими облик города и не соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям.

С 2016 года в областной столице принялись монтировать новые остановки - маленькие прозрачные павильончики, которые не совсем пришлись по вкусу горожанам. Новые остановочные комплексы обвиняли в том, что они вмещают мало людей и открыты всем ветрам.

Массово сносить ларьки, в том числе продающие газеты, в Твери начали в мае 2018 года, уже при новом главе города Алексее Огонькове. Было утверждено постановление «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери». Любопытно, но, согласно этому документу, торговый объект на остановке «Посёлок имени Чкалова» (по направлению из центра в «Южный») пока не предусмотрен, то есть его ещё нет, но он уже есть…