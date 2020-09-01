Новый комплекс суворовского военного училища на 560 мест открыли в Твери

Первый звонок символично дал старт занятиям в новом ТвСУ Фото: ПТО

1 сентября в Твери в торжественной обстановке заместитель Председателя Правительства РФ, Герой России Юрий Борисов и губернатор Тверской области Игорь Руденя открыли новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища. Почетными гостями стали заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Первый звонок символично дал старт занятиям. В стенах нового комплекса курсанты начнут учебный год. Современные классы оборудованы по последнему слову техники, есть спортивный и актовый залы, просторная столовая.

К 2021 году в учреждении заработает многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук.

В рамках торжественной церемонии вице-премьер передал руководству учреждения грамоту Президиума Верховного Совета СССР 1943 года о вручении Красного знамени Калининскому Суворовскому военному училищу и закладной камень старого здания училища.

На Аллее Славы состоялось возложение цветов к стелам выпускников училища, погибших при выполнении служебного долга.

Затем прошла церемония освящения Поклонного Креста на месте строительства православного воинского храма-часовни в честь Нерукотворного Образа Спасителя.

СПРАВКА "КП":

ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Из его стен выпустилось более 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России.

Самый первый звонок прозвенел в суворовском училище 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года.

Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища, построенный в 2020 году, включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.

В Твери торжественно открыли новый комплекс суворовского военного училища Фото: ПТО

Юрий Борисов и Игорь Руденя осмотрели зал Славы, музей истории, актовый зал, кабинеты Фото: ПТО

В Твери торжественно открыли новый комплекс суворовского военного училища Фото: ПТО

Все традиции суворовского училища будут продолжены на новом месте Фото: ПТО