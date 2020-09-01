В Твери на стенах истфака ТвГУ появились памятные доски Александрову и Куну

В Твери на стенах ТвГУ появились памятные доски Александрову и Куну. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В этом году Тверскому государственному университету исполнилось 150 лет. 1 сентября на стене старейшего корпуса ТвГУ, там, где сейчас истфак, торжественно открыли памятные доски Александру Александрову и Николаю Куну. Они оба участвовали в работе высшего учебного заведения в начале ХХ века, когда это была ещё Школа Павла Павловича Максимовича.

Композитор и хормейстер Александр Александров работал с хором Тверской женской учительской семинарии. А историк Николай Кун, изучавший легенды и мифы Древней Греции, начинал преподавать историческую науку в теперешнем ТвГУ.

– Поздравляю с Днём знаний! В этот раз, как никогда, мы радуемся началу нового учебного года! Хочется пожелать всем студентам и преподавателям не только продуктивного, но и здорового учебного года! – поприветствовала присутствующих и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская.

В церемонии открытия памятных досок участвовала внучка Николая Куна – знаменитый историк Инна Ипполитовна Кун-Немировская. Сегодня ей 90, более полувека она посвятила преподаванию.

– Тверской государственный университет был альма-матер моего деда. Он всю жизнь посвятил преподаванию. Его работы всемирно известны, а начинал он свой путь именно на Тверской земле, – рассказала историк Инна Ипполитовна Кун-Немировская.

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев поздравил студентов ТвГУ с Днём знаний. Фото: Вадим Рыбачук.

– Замечательно, что о наших легендарных земляках будут чаще вспоминать, – замечает депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.

Наш коллега, журналист, народный избранник и сам окончил Тверской госуниверситет. Он считает, что переоценить значение памятного знака сложно.

– Уверен, что Кун и Александров именно на Тверской земле черпали вдохновение для своих работ. Конечно, это выдающиеся люди, которые прошли непростой путь. Очень важно, чтобы сегодня мы знали и помнили об их достижениях, а их пример будет вдохновлять подрастающие поколения. В том числе, первокурсников, – считает Дмитрий Нечаев.

На торжественной линейке присутствовали первокурсники ТвГУ, которые по разным предметам ЕГЭ набрали 100 баллов. Анастасия Морозова получила максимум по ЕГЭ по Литературе и подала документы на Филологический факультет, на отделение Журналистики, рекламы и связей с общественностью.

Первокурскница Филфака ТвГУ Анастасия Морозова (на фото вторая справа) набрала 100 балло по ЕГЭ по Литературе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Целенаправленно поступала на Журналистику. В будущем хочу работать в интернет-издании, – прокомментировала Анастасия Морозова.

Всего в Тверской государственный университет в этом году поступили около двух тысяч первокурсников.