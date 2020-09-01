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В Твери на стенах истфака ТвГУ появились памятные доски Александрову и Куну

Ко дню знаний увековечили память выдающихся земляков
Степан КаменевСтепанКаменев
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В Твери на стенах ТвГУ появились памятные доски Александрову и Куну.

В Твери на стенах ТвГУ появились памятные доски Александрову и Куну.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В этом году Тверскому государственному университету исполнилось 150 лет. 1 сентября на стене старейшего корпуса ТвГУ, там, где сейчас истфак, торжественно открыли памятные доски Александру Александрову и Николаю Куну. Они оба участвовали в работе высшего учебного заведения в начале ХХ века, когда это была ещё Школа Павла Павловича Максимовича.

Композитор и хормейстер Александр Александров работал с хором Тверской женской учительской семинарии. А историк Николай Кун, изучавший легенды и мифы Древней Греции, начинал преподавать историческую науку в теперешнем ТвГУ.

– Поздравляю с Днём знаний! В этот раз, как никогда, мы радуемся началу нового учебного года! Хочется пожелать всем студентам и преподавателям не только продуктивного, но и здорового учебного года! – поприветствовала присутствующих и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская.

В церемонии открытия памятных досок участвовала внучка Николая Куна – знаменитый историк Инна Ипполитовна Кун-Немировская. Сегодня ей 90, более полувека она посвятила преподаванию.

– Тверской государственный университет был альма-матер моего деда. Он всю жизнь посвятил преподаванию. Его работы всемирно известны, а начинал он свой путь именно на Тверской земле, – рассказала историк Инна Ипполитовна Кун-Немировская.

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев поздравил студентов ТвГУ с Днём знаний. Фото: Вадим Рыбачук.

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев поздравил студентов ТвГУ с Днём знаний. Фото: Вадим Рыбачук.

– Замечательно, что о наших легендарных земляках будут чаще вспоминать, – замечает депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.

Наш коллега, журналист, народный избранник и сам окончил Тверской госуниверситет. Он считает, что переоценить значение памятного знака сложно.

– Уверен, что Кун и Александров именно на Тверской земле черпали вдохновение для своих работ. Конечно, это выдающиеся люди, которые прошли непростой путь. Очень важно, чтобы сегодня мы знали и помнили об их достижениях, а их пример будет вдохновлять подрастающие поколения. В том числе, первокурсников, – считает Дмитрий Нечаев.

На торжественной линейке присутствовали первокурсники ТвГУ, которые по разным предметам ЕГЭ набрали 100 баллов. Анастасия Морозова получила максимум по ЕГЭ по Литературе и подала документы на Филологический факультет, на отделение Журналистики, рекламы и связей с общественностью.

Первокурскница Филфака ТвГУ Анастасия Морозова (на фото вторая справа) набрала 100 балло по ЕГЭ по Литературе.

Первокурскница Филфака ТвГУ Анастасия Морозова (на фото вторая справа) набрала 100 балло по ЕГЭ по Литературе.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Целенаправленно поступала на Журналистику. В будущем хочу работать в интернет-издании, – прокомментировала Анастасия Морозова.

Всего в Тверской государственный университет в этом году поступили около двух тысяч первокурсников.

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