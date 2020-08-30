"Стёпочки больше нет": в Тверской области убили знаменитого кота, официально трудоустроенного в сельской библиотеке

Рыжий кот Степан был символом библиотеки и всего посёлка. Фото: Городенская библиотека.

Любимец жителей Городни Конаковского района, рыжий кот Степан, официально устроенный на работу в местную библиотеку и даже имевший трудовую книжку, убит. Об этом сообщили на страничке библиотеки в соцсети.

- Стёпочки больше нет... Убили его... Вернее, убил... И знаю, кто. Ищу свидетелей, - гласит печальный пост.

Сообщение о том, что Степан пропал и его ищут, библиотека разместила 27 августа. Все друзья кота Степана, коих, благодаря его известности было немало, надеялись, что котейка просто загулял.

Но позже в библиотеку позвонили и рассказали, что видели, как некий человек убил рыжего кота. Одна из сотрудниц библиотеки в комментариях под сообщением о смерти Степана написала, что очевидцы, к сожалению, не хотят свидетельствовать в полиции об увиденном. Вероятно, боятся.

Тем не менее в библиотеке не теряют надежды найти других свидетелей и наказать убийцу их любимца.

Кота Степана обожали не только жители Городни. За жизнью удивительного кота следили очень многие. У него была даже собственная страничка в соцсети, с которой он "общался" с подписчиками. О Стёпе писала "КП"-Тверь" и другие СМИ.

Трудоустроен в библиотеке кот был практически официально - имел трудовую книжку. В должности числился перспективной - "SMM-мяунджер". У кота были свои хозяева и дом, а в библиотеку его трудоустроили потому, что он был там частым гостем - буквально проводил в библиотеке дни, как на работе. Стёпа играл с детьми, рекламировал библиотечные выставки, принимал участие во всех мероприятиях.

Сообщение о гибели Степана Библиотечного собрало в соцсетях огромное количество комментариев: "Это был кот, который привлек мое внимание к библиотеке. Очень жаль, что его не стало. Очень надеюсь, что полиция разберется, кто виноват...", "Живодёру место в тюрьме", "Такой хороший и теперь его нет, как мы без него", "Степан был моим другом", "Мягких тебе облачков,Стёпушка..."