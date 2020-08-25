Абитуриенты не понимали, что делают: Как проходит зачисление в вузы Твери

По мнению работников приёмных комиссий, не все абитуриенты отнеслись к дистанционной подаче документов достаточно серьёзно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверские государственные вузы, куда можно поступить учиться на бюджет (ТвГУ, ТвГТУ, ТГСХА и ТГМУ), опубликовали приказы о зачислении в рамках первой волны. Приказы касаются студентов, зачисленных на очную бюджетную форму обучения, и тех, кому выделены учебные места по квотам.

На платную форму обучения приём ещё ведётся. Приказы должны быть изданы 29 августа.

Что касается бюджета, списки зачисленных в первую волну студентов вывешены на сайтах вузов в соответствующих разделах. По сравнению с предыдущими приёмными кампаниями, нынешняя стала особенной. И если в условиях приёма ничего не изменилось, то дистанционная форма подачи документов спровоцировала больше проблем, чем ожидалось.

Попытка – не пытка

В приёмных комиссиях тверских вузов говорят, что много документов пришлось отклонить, потому что абитуриент не перешагнул порога минимального количества баллов.

Дело в том, что в этом году выпускникам разрешили подавать документы в вузы ещё до сдачи ЕГЭ. В итоге некоторые свои силы переоценили. Только в медуниверситете (ТГМУ) приёмная комиссия по этой причине отклонила заявления более трёхсот человек.

Без личного контакта

Во всех приёмных комиссиях главной сложностью нынешней кампании называют отсутствие личного контакта.

- Тонкостей достаточно много, а лично объяснить студентам мы их не могли. При этом не все абитуриенты, к сожалению, внимательно читают правила приёма, - обрисовала проблему ответственный секретарь приёмной комиссии Тверского госуниверситета (ТвГУ) Елена Васильева. - Отсюда возникают проблемы, которые поднимают эмоции, и справляются с ситуацией абитуриенты иногда с трудом.

Поддерживает коллегу и ответственный секретарь приёмной комиссии Тверского государственного медуниверситета (ТГМУ) Анна Самоукина.

- Некоторые абитуриенты просто не смогли всё грамотно отследить, не до конца понимали, что делают. Были ребята, которые просто отказывались от поступления к нам, испугавшись высоких баллов, хотя все шансы у этих абитуриентов были. Они не рассматривали других возможностей, например, поступить не на лечебный, а на педиатрический факультет. При личном контакте мы могли бы им рассказать о будущих перспективах такого поступления, в том числе и о возможности стать «взрослым» врачом, как они и хотели,- говорит Анна Самоукина. – Иной раз абитуриенты не могли даже сориентироваться в списках, размещённых на сайте вуза. Поэтому на нас легла большая задача разъяснять будущим студентам, что происходит.

Дайте два!

Но дистанционная форма подачи документов одновременно и расширила возможности абитуриентов. Ехать никуда не надо, а значит, ребятам стало проще реализовать своё право подать документы в несколько вузов.

Новые сложности начались на этапе согласия на зачисление. В вузах отмечают, что в этом году студенты частенько говорили «да» сразу двум или трём учебным учреждениям.

- Раньше для оформления согласия на зачисление требовалось принести в выбранный вуз оригинал документов, нынче же нужно было просто оформить согласие через интернет, - объясняет ответственный секретарь приёмной комиссии тверской сельхозакадемии (ТГСХА) Светлана Бабушкина. – Кое-кто соглашался на зачисление в несколько вузов одновременно.

Обучение на бюджете в двух вузах невозможно. И решается ситуация с двойным согласием сложно. Информация о «согласных» абитуриентах отправляется всеми вузами в федеральный информационный центр. Тогда-то и становится ясно, что абитуриент числится ещё в одном учебном учреждении. Вузу приходится связываться с абитуриентом, а также с другим вузом, куда тот подал документы, дабы прояснить ситуацию.

В итоге из одного вуза заявление приходится отзывать. Не исключено, что в некоторых случаях результаты такого зачисления вообще могут быть аннулированы. Бюджетные места рискуют пропасть.

- Кто-то может оказаться за бортом, необходимо понимать, что освободившееся бюджетное место мог бы занять кто-то ещё, - говорит Светлана Бабушкина.

Допнабор

Однако возможность всё-таки добрать студентов на бюджет у вузов имеется.

- В этом году Министерство науки и высшего образования разрешило вузам объявлять дополнительный набор без согласования с учредителем, - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Леонид Григорьев. - Раньше решение о допнаборе было экстраординарным событием, и согласовывать его было необходимо с Минобрануки. Но в этом году организаторы дистанционной системы, вероятно, предполагали, что могут возникнуть подобные сложности, а потому вузы при наличии свободных бюджетных мест смогут осуществить дополнительный набор самостоятельно.

Технические ошибки

Были и чисто технические ошибки, ставшие неожиданными для членов приёмных комиссий.

- Практика показала, что наши выпускники не так уж и подкованы в IT-технологиях, не считая соцсетей, - сетует ответсек приёмной комиссии ТвГУ Елена Васильева. – Некоторые просто не умеют грамотно делать сканы документов! Высылают их частями. А такой документ мы не можем принять.

Были и случаи, когда абитуриент, уверенный, что отправил свои документы в вуз, обнаруживал позже, что их там нет. Как рассказали в приёмных комиссиях, такая досадная ошибка становилась следствием простой невнимательности: выпускник заполнял на сайте анкету, а кнопку «отправить заявление» просто забывал нажать.

Как бы то ни было, нынешняя приёмная кампания должна показать, каких ошибок стоит избегать в будущем. Ведь независимо от ситуации с коронавирусом, прогресс не стоит на месте. А значит дистанционные технологии, которые призваны упростить, а вовсе не усложнить нам жизнь, будут развиваться и дальше.