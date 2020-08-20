Пострадавших трое: Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов о нападении на него

Олег Дубов обмолвился, что в результате нападения пострадал не он один. Фото: со страницы Олега Дубова в Вконтакте

Напомним, что вчера, 19 августа, на главу Оленинского района Олега Дубова прямо в его кабинете в муниципальной администрации напал оппозиционно настроенный мужчина с палкой.

В администрации нет нормальной охраны, и поэтому мужчину не смог никто остановить. Он ворвался в кабинет главы района и, ругаясь матом, начал избивать Олега Дубова палкой. Глава района пытался защищаться сыпавшихся на него ударов при помощи стула, но в итоге все-таки получил сотрясение мозга.

Однако, как выяснила "КП"-Тверь", пострадал в результате этого дикого инцидента не только глава района, но и, например, дежурившая на вахте в администрации пожилая женщина.

Олег Дубов рассказал, что личность нападавшего установлена, этот мужчина задержан полицией.

- В настоящий момент возбуждено уголовное дело, и я считаю, что сейчас комментарии неуместны, так как дальше должны работать правоохранители, что они и делают. Идет расследование, - сказал глава района.

При этом Олег Дубов все-таки сообщил, что пострадал не только он.

- Дежурная, которая пострадала в гораздо большей степени, чем я... Там трое пострадавших-то, - коротко обмолвился Олег Игоревич в комментарии на радио "КП"-Тверь".

По имеющимся у нас данным, среди тех, кто пытался остановить агрессора, также была заместитель главы администрации района Мария Осипова.