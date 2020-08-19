В Тверской области мужчина с палкой напал на главу района и избил его

Олег Дубов в результате удара палкой получил сотрясение мозга. Фото: со страницы Олега Дубова в Вконтакте

19 августа на главу Оленинского района Олега Дубова напали в его же кабинете в местной администрации. В ход пошла палка.

Среди бела дня к Олегу Дубову в кабинет ворвался мужчина, который, как известно главе, испытывает неприязнь к местной власти. Оппозиционер прихватил с собой палку. Он сходу начал материться и бить Дубова этой самой палкой.

На помощь своему руководителю пыталась прийти заместитель главы администрации района Мария Осипова. Она хотела остановить дебошира, но тот вытолкнул женщину из кабинета в приёмную.

Несколько ударов попали по голове главы района, который пытался защищаться стулом. По словам Олега Игоревича, особенно чувствительным был удар в висок.

После того, как палка сломалась об стул, напавший на руководителя муниципалитета мужчина ретировался.

- Напавший на меня уже задержан полицией, - рассказал "КП"-Тверь" Олег Дубов. - Мне пришлось обратиться в больницу, там оказали всю необходимую помощь, хотели госпитализировать, но я отказался. Сейчас чувствую себя еще не очень хорошо. У меня сотрясение мозга.