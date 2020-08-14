Не только артхаус: на газоне в горсаду Твери пройдёт показ короткометражек

22 короткометражных фильма увидят тверичане и гости города. Фото: ВК/gorsad_tver

В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, в городском саду, на газоне около фонтана снова организуют Фестиваль уличного кино. На конкурсную программу со всей России присылают около тысячи работ, из которых 10 лучших отбирают члены жюри, в числе которых вице-президент Академии Российского телевидения Игорь Мишин, режиссёры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков и другие.

Помимо конкурсной программы зрители увидят короткометражки из подборок «Новое молодёжное» и «Новое семейное». Возрастное ограничение у фестиваля – 16+.

15 августа в 20:00 – конкурсная программа – 145 минут:

«Подводник» (2019), Александр Назаров, комедия, 16 минут, 12+.

«Подвиг» (2019), Иван Петухов, комедия, 15 минут, 16+.

«Белым по чёрному» (2019), Антон Мамыкин, трагикомедия, 15 минут, 12+.

«Ничто не может помешать нам любить» (2020), Ян Гэ, пандемийное кино, 2 минуты, 6+.

«Маруся» (2019), Светлана Устинова, драма, 11 минут, 6+.

«Ecolove» (2019), Дмитрий Григорьев, история экогика, 20 минут, 16+.

«Большая Восьмёрка» (2020), Иван Соснин, трогательный фильм про любовь к животным, 21 минута, 12+.

«Интересное кино» (2019), Араик Крпоян, игровое кино, дебют, 12 минут, 16+.

«Трудности перехода» (2018), Алёна Корчагина, чёрная комедия, 9 минут, 16+.

«Обмен» (2019), Аксинья Гог, историческая драма, 22 минуты, 16+.

Кадр из фильма «Трудности перехода» (2018), режиссёр – Алёна Корчагина, творческое объединение «Петротрэшъ».

16 августа в 16:30 – внеконкурсная программа «Новое семейное» – 83 минуты:

«Телёнок» (2019), Виктория Рунцова, кино для всей семьи, 16 минут, 0+.

«Верю – не верю» (2017), Алёна Олейник, драма, 16 минут, 12+.

«Космособака» (2020), Иван Пшенин, драма,7 минут, 12+.

«Хлеб и соль» (2019), Арч Шермазанян, фильм-притча, 13 минут, 12+.

«Ты здесь» (2020), Елена Бутенко-Райкина, романтика, 24 минуты, 12+.

«Кю Кокин» (2019), Павел Тихонов, игровое кино, 7 минут, 12+.

В 18:30 – внеконкурсная программа «Новое молодёжное» – 93 минуты:

«Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» (2019), Леонид Гардаш, эксцентричная комедия, 21 минута, 16+.

«До свадьбы заживёт» (2019), Карина Чиркина, чёрная комедия, 6 минут, 16+.

«Я не застрелю тебя, как последнюю скотину» (2020), Анатолий Коблов, триллер, комедия, криминал, 9 минут, 16+.

«Джек and Чан» (2020), Алексей Петрашевич, комедия, 17 минут, 12+.

«Тигр среди берёз» (2019), Станислав Светлов, мелодрама, комедия, 25 минут, 12+.

«Меня зовут Махаз» (2018), Инар Нармания, исторический фильм, 15 минут, 16+.

За представленные на конкурс работы зрители смогут проголосовать, а победитель получит грант в 1,5 миллиона рублей на съёмку полнометражного дебюта.

– Сложился стереотип, что на показах короткометражных фильмов демонстрируют, в основном, артхаус, но мы ориентируемся на широкую аудиторию. Это разножанровые картины, которые смогут зацепить любого, – прокомментировал генеральный продюсер кинофестиваля Александр Щеряков.

Фестиваль уличного кино проходит уже седьмой раз подряд. В 2020 году киномарафон с августа по сентябрь охватит более 600 городов страны. Просмотры фильмов идут на улицах, стадионах, в парках, скверах населённых пунктов. В Твери площадкой стал газон около фонтана в горсаду. На открытом воздухе, на социальной дистанции, надев маски, киноманы смогут прикоснуться к прекрасному. Вход свободный.