Тверичан и гостей города приглашают на ночь уличного кино в Горсад

Зрители смогут проголосовать за понравившуюся картину молодых режиссеров Фото: vk.com/"Городской сад Тверь" (афиша)

В Твери 15 и 16 августа в Городском саду зрителям покажут лучшие короткометражные фильмы минувшего года. Опен-эйр будет организован на газоне у фонтана и продлится два дня.

Мероприятие начнется в 19:00 вечера 15 августа с лекции о Твери от лектория "Живое слово". Посетителям фестиваля расскажут о городе и его месте в истории российского кинематографа.

В 20:00 начнется кинопоказ конкурсных работ. Зрители смогут проголосовать за понравившуюся картину молодых режиссеров. Итоги голосования подведут в октябре на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве.

16 августа в 16:30 начнётся показ внеконкурсных работ. С 16:00 до 16:30 и с 18:00 до 18:30 будет работать лекторий о кино.

- Рассадка зрителей на фестивале будет организована с соблюдением санитарных требований, - уточняют в городской администрации.

Вход свободный.