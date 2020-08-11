Доходы бюджета Тверской области увеличились, но пандемия даром не прошла

Игорь Руденя отметил позитивную тенденцию в исполнении бюджета. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя открыл заседание утром 11 августа с позитивной новости: несмотря на ограничения в работе экономики и социальной сферы в связи с коронавирусом, сохранилась тенденция роста доходов в бюджете.

- В первом полугодии доходы составили 34 миллиарда 109 миллионов рублей - это более чем на 15% превышает показатели аналогичного периода 2019-го, - уточнил губернатор.

Мало того, как отметил Игорь Руденя, по темпам роста налоговых и неналоговых доходов наш регион даже стал вторым в Центральном федеральном округе.

В целом их объем составил 24,3 млрд рублей - на 1,4 млрд рублей больше, чем было за первую половину прошлого года.

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Роста удалось добиться благодаря увеличивающемуся объему доходов с налогов на прибыль организаций (в основном за счет роста налоговых поступлений от КАЭС) и повысившимся акцизам на нефтепродукты (рост цен на бензин).

Графика ПТО

По федеральным дотациям: из запланированных 6,778 млрд рублей в регион поступило и уже пущено на дело 4,089 млрд. Плюс также в регион перечислено из федерального бюджета 5,635 млрд рублей безвозмездных поступлений. Самые значительные суммы вкладываются в строительство нового здания для областной детской больницы (1,271 млрд) и выплаты с связи с материнством (1,122 млрд).

Графика ПТО

Расходы за первое полугодие 2020-го обеспечены на 28,8 млрд рублей.

Ключевые направления расходов - строительство учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов газификации, переселение граждан из аварийного жилья, ремонт дорог, благоустройство городов и т.д.

Графика ПТО

Игорь Руденя акцентировал внимание на ряде проектов по строительству и ремонту объектов в сферах здравоохранения, образования, экологии, жилого фонда, а также благоустройству городской среды. Надо признать, есть проседания и задержки с исполнением контрактов. Губернатор поручил усилить работу по ним: мобилизоваться ответственным за исполнение проектов.

Отдельную статью расходов в первом полугодии, естественно, составили средства на профилактику и борьбу с коронавирусом. На это затратили более 2,662 млрд рублей. Из них больше всего - 668 млн рублей - пошло на надбавки медикам, соцработникам, педагогам. 531 млн - на закупку медоборудования, создание и обустройство инфекционных госпиталей. 520 млн - на выплаты на детей. 287 млн - на лекарства и средства защиты.

Графика ПТО

Исполнение расходов по нацпроектам на 2020 год обеспечено в объеме более 3,2 млрд рублей.

Приглашенный эксперт - директор департамента Минфина РФ Николай Бегчин отметил, что у Тверской области выше, чем в целом по стране, показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако есть и проседания по ряду нацпроектов. Надо исправляться.