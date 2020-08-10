Пешеходы и велосипедисты уже могут пересечь Крупский мост Фото: Степан КАМЕНЕВ

10 августа пешеходы и велосипедисты Твери вновь смогли перебраться из одной части города в другую по Крупскому мосту, который официально называется Бурашевский путепровод.

По правую руку, если смотреть со стороны Зелёного проезда, ближе к посёлку имени Крупской вовсю кипит работа по укладке асфальта. По левую руку работы ещё только начнутся.

– Уже завтра, 11 августа, в 16:00 правую часть путепровода должны открыть для реверсивного автомобильного движения, – сообщили в администрации города.

Ремонт на путепроводе, соединяющем Зелёный проезд и микрорайон «Южный», идёт уже больше года. Сроки его завершения несколько раз сдвигались. При этом изменились остановки общественного транспорта, а из-за перекрытия часть города регулярно вставала в пробки.

На данный момент, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, пешком или на велосипеде путепровод уже можно пересечь. По информации администрации Твери, с 12 августа по мосту через Октябрьскую железную дорогу сможет ездить и общественный транспорт. Но пока по временной схеме. Точные маршруты не называли.

А я иду, шагаю по мосту... Фото: Степан КАМЕНЕВ

Как уточняют в «Транспорте Верхневолжья», это будут автобусы тех же маршрутов, что и раньше. Правда, раньше, когда ремонт только начинался, автобусов и в помине не было, ходили только маршрутки. Надеемся, их они не намерены вернуть.

До перекрытия по мосту ездили маршрутки-автобусы №№ 12, 27, 55 и 208.

Оставшуюся часть путепровода предполагают открыть к концу августа.