Художник и поэт Олег Андреев в творческом раздумье. Фото: https://vk.com/aligumapeton

Выставка под названием «proletarskie sny» открылась в культурном центре города – лектории «Рельсы» – 3 августа. Всего здесь представлено 12 работ, выполненных в различных техниках: живопись, коллаж, фотография, инсталляция. Автор произведений живёт в Твери и учится в Тверском техническом университете. Это его вторая персональная экспозиция.

Молодой человек не только художник, но также поэт, режиссёр и актёр. В то же время сейчас он постигает технические науки на инженерно-строительном факультете ТвГТУ. А рисует с детства, хотя никогда не посещал художественный кружок или худшколу. Серьёзным это увлечение стало в старших классах.

– Постоянно ищу какие-то новые формы раскрытия смыслов, новые формы языка. Если сначала была живопись, то потом это переросло в стихи. Сейчас у нас есть музыкальная группа, я пишу тексты песен. Но главное для меня - это работа режиссёром, – рассказывает автор выставки «proletarskie sny» Олег Андреев.

А работает Олег в компании, которая снимает видеоролики для детей. Наш герой занимается режиссурой и выступает как актёр. Рассказывает, что в период пандемии самоизолировались всей командой на студии и снимали почти в режиме нон-стоп:

– Почти сюжет для сериала: за окном бушует коронавирус, а мы заперлись и снимаем скетчи для детей.

Один путь – Адам Фото: Степан КАМЕНЕВ

Оказывается, в будущем наш собеседник мечтает создать полнометражный фильм и делает шаги к своей цели. Сам он заядлый киноман, поэтому одна из работ, представленных на выставке, «Российская одиссея» отсылает нас в том числе к фильму Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

– Многие мои знакомые полагают, что в Твери моя первая выставка, на самом деле это уже вторая экспозиция. Первая была в родном городе Старице, так сказать, разгоночная. Приняли её хорошо, – отвечает на мой вопрос Олег Андреев.

Как указано в аннотации к «proletarskie sny», это «выставка о столкновении реальности и мечты». «Неодушевленные вещи становятся действующими лицами».

– Я очень люблю гуманизировать неодушевленные предметы. Фантазировать – о чём думает телевизор, батон хлеба, чайный пакетик. Таким образом я провожу параллели между живым и неживым миром, – делится Олег.

Грибы после нас Фото: Степан КАМЕНЕВ

К каждой работе прикреплены две таблички – чёрная, написанная самим творцом, и белая, составленная куратором выставки Анной Кудрявцевой. Также Олег на открытии «Рельсов» 7 августа провел авторскую экскурсию, рассказав о каждом произведении.

Видно, что часть произведений создана, так сказать, в ироничном ключе. На вопрос о политизированности творчества и своей гражданской позиции творец отвечает, что чаще всего вдохновляется не самой политикой, а людьми, которые прошли через какие-то испытания, «жернова системы».

Не случайно на полотнах Олега звезды и космос соседствуют с пролетарским, в понимании автора, бытом. И даже килька, словно выброшенная на берег, лежит около банки, на которой написано «Восток-1».

Триптих: «Опа!» Фото: Степан КАМЕНЕВ