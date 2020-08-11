Паша дома!: Известный фотограф возвращается в Тверь после пяти месяцев «заточения» в Бразилии из-за пандемии

Павел Осадчик и не подозревал, что путешествие может так затянуться. Фото: страница героя публикации в соцсети Facebook

О всех своих приключениях и злоключениях тверской фотограф Павел Осадчик рассказывал на протяжении нескольких месяцев на своих страницах в соцсетях. Документировал происходящее, выкладывал фото и путевые заметки. Документировал с тех самых пор, как в качестве матроса вышел в открытое море на яхте «Wind Dancer».

На тот момент еще ничего не предвещало, что мир захватит коронавирус, поэтому настрой был боевой. Проблемы начались позже, когда яхту отказались принимать все порты. Единственной страной, которая разрешила пришвартоваться, стала Бразилия. Там Павел Осадчик и весь экипаж яхты и застряли на, как потом выяснилось, пять месяцев. И это без учета самого путешествия.

И вот наконец новости: спустя полгода Павел - в России. 11 августа стало известно, что тверичанин через Турцию все же выбрался домой. И на днях его будут встречать в родном городе. Но самое удивительное то, что попасть на родину ему помог аукцион…

В бразильском портовом городе Павел Осадчик и экипаж яхты провели пять месяцев. Фото: страница героя публикации в соцсети Facebook

ПЛАН СПАСЕНИЯ

Все пять месяцев жизнь экипажа в городе Итажаи вращалась вокруг порта и прибрежной зоны. Своими впечатлениями и воспоминаниями Павел Осадчик делился на страницах соцсетей, специально для чего завел и новый хэштег #павликпутешествует. Есть в этих записках путешественника место и радостям, и проблемам, но написано всё таким живым и ярким языком, сдобренным острым юмором, что о плохом при прочтении как-то не думалось. А вместе с тем жить команде было не сладко.

Узнав о злоключениях коллеги, известный российский фотограф Сергей Максимишин решился на настоящий план спасения и объявил «Благородный аукцион». Заодно и друзей проверил, как Павла, так и своих.

«Замечательный фотограф из Твери в марте отправился в Южную Америку, чтобы в составе экипажа таких же на всю голову мореходов перегнать яхту из Аргентины в Европу. Не за деньги, а чисто за покататься. Отплыли они, а тут ковид. Пришлось с полпути возвращаться. Ни одна страна их не приняла, кроме Бразилии, где Паша по сей день и бомжует. Сейчас появилась возможность выбраться из Бразилии через Стамбул, но денег у Паши нет совсем, а нужно примерно 100 000 рублей. Вернем Пашу в Отечество, у нас сейчас каждый хороший человек на счету», - поделился постом в фейсбуке фотограф.

В качестве лота Сергей предложил свою фотографию, снятую годом ранее на Алтае, которая набрала больше всего восторженных откликов в Инстаграме. На ней - мощная белая корова в облаке пара….

Автор уточнил, что все собранные от продажи фото деньги пойдут Павлу на билет. Но и каждый желающий мог помочь тверскому фотографу лично. Стартовая цена фото была обозначена как 5000 рублей. Минимальный размер ставки составлял 1000 рублей, причем делались они прямо в комментариях.

УРА! ДОМОЙ!

Спасительный аукцион незамеченным не остался. За неделю пост собрал 700 лайков, почти 100 комментариев. В итоге фотография, проданная за 25000 рублей, ушла победителю, тоже фотографу из Санкт-Петербурга Евгении Мурашовой. Сергей Максимишин был доволен. «Аукцион завершен. Ждем Павла Осадчика домой, - отметил он в очередном посте, после чего не удержался от сарказма, присущего всем творческим людям. - Только вот волнительно мне: один мужик из Твери уже ходил за три моря. И тоже мемуар оставил. Так что, Паша, аккуратнее! Береги себя!»

Рада была и девушка-победитель: уж больно белая корова на фото напоминала ей детство и бабушку.

А уж как счастлив был Павел Осадчик, и не передать.

Правда, сам он в сообщении автору статьи написал очень осторожно: «Спасибо! Аукцион прошел удачно. План есть, но чтоб не спугнуть - режим тишины».

Теперь после всех приключений Павла можно официально поздравить с возвращением домой и надеяться на встречу, где он будет делиться историями и, конечно, фотографиями.

Именно эта фотография авторства фотографа Сергея Максимишина была продана с аукциона в поддержку Павла Осадчика.

Маска с единорогами - спасает от коронавируса. В Бразилии. Павел Осадчик. Фото: страница героя публикации а соцсети Facebook

Красивые виды бразильского порта. Фото: страница героя публикации в соцсети Facebook