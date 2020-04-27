«Теперь главный квест - вернуться домой» - Яхта с тверским экипажем после 43 дней в Атлантике встала в Бразилии на карантин из-за коронавируса

Кто бы знал, что это путешествие будет таким… запоминающимся. В феврале тверской фотограф Павел Осадчик завел новый хэштег #павликпутешествует, а затем опубликовал на своей странице в соцсетях завидущий пост: «На свое 50-летие я решил сделать себе подарок - отправиться в путешествие на яхте. Матросом, коком, фотографом меня берет с собой приятель, старший помощник капитана Денис Давыдов, с которым мы ходили на «Апостоле Андрее» и в Арктику в 2017 году».

С этого-то всё и началось...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛИКА

Начну издалека. Конечно, поход по Атлантике был запланирован еще год назад: разработан маршрут туристической яхты «Wind Dancer», собран экипаж, накоплено необходимое количество денег, продуманы все детали. Впрочем, кроме одной, что изменило весь мир до неузнаваемости, - пришествие коронавируса.

- Из Москвы я улетал 29 февраля, специально, чтобы лишний день в году использовать правильно. Думал, что самое сложное для меня, не знающего языки, будет добраться до Ушуаи (портовый город на юге Аргентины, где и стояла яхта. - Ред). Ошибался… Тогда в мире какое-то шевеление только начиналось. Но всё было настолько далеко, туманно и непонятно, что о масштабах никто, конечно, предположить не мог. Всё стало понятно только через две недели, но мы уже тогда были далеко в море. А там у нас интернета нет. Конечно, слухи, отрывки того, что происходит на суше, до нас доходили. Но толком осознать всю ситуацию мы смогли, только когда появилась сеть. И вот тогда появились первые сложности.

В обязанности Павла, как и всех членов экипажа, входило и управление яхтой. Фото: Денис Давыдов

МАРШРУТ И СЛОЖНОСТИ

По планам яхта с шестью членами экипажа на борту (среди которых двое тверичан - Павел Осадчик и Денис Давыдов - Ред.) должна была прийти в Португалию (из Ушуаи через Кабо-Верде), встать там на насколько месяцев на ремонт, а затем двинуться к берегам Гренландии. По пути предполагалось зайти на удаленный остров Тристан-да-Кунья (прославленный Жюль Верном в романах «Дети капитана Гранта» и «Пятнадцатилетний капитан»), а затем на остров Святой Елены, где последние дни провел император Наполеон.

Но из-за пандемии гренландский сезон сорвался. Внештатная ситуация усугубилась и тем, что Европа, а затем и Россия закрыли свои границы.

Опытный старпом Денис Давыдов, в копилке у которого уже больше 100 000 морских миль в основном в суровых арктических и антарктических условиях (что очень прилично, и мало кто из яхтсменов может этим похвастаться), признается:

- Несмотря на мой опыт (кстати, 6 мая будет год, как я в море), этот поход стал для меня самым долгим безостановочным. 43 дня, 5 804 мили. Это довольно много. И сложности, конечно, были. Всё закрыто на карантин, в какой порт идти, неизвестно. Пришлось на ходу модернизировать лодку для длительного автономного плавания, причем поломки приходилось устранять буквально на коленке. Экономить воду, топливо и продукты. Попрошайничать, выпрашивая солярку у проходящих мимо кораблей. Устранять конфликты в экипаже, который вообще был впервые в океане на яхте. Ловить рыбу и есть её неделями.

Кстати, что касается рыбы, то тут Павел Осадчик добавляет деталей:

- Мы были рады, что продуктов купили с большим запасом. Но рыбалка нам действительно очень сильно помогла. В день по два-три тунца вытаскивали.

В ходе всех испытаний и анализа ситуации было принято решение вернуться в Бразилию, страну, которая единственной согласилась принять российскую яхту. Так «Танцующая с ветром» встала на ремонт в портовом городе Итажаи. А весь экипаж отправился на двухнедельный карантин.

Павел Осадчик - На карантине в городе Итажаи. Милые хомячки размером с микро пони. Местный народ к ним относится как к бродячим собачкам или кошкам - ну бродят и бродят. Фото: Павел Осадчик

С БРАЗИЛИЕЙ ПОВЕЗЛО

На вопрос, повезло или нет с городом, и Павел, и Денис бодрятся: повезло - солнце, море, яхты. И приняли очень хорошо, и разрешили ходить по марине (территории яхт-клуба - Ред.), а после карантина и в город выпустят. Так что сейчас будем привыкать жить на берегу. Всё к лучшему!

Но за всеми этими словами чувствуется недосказанность. Спрашиваю о планах. Ведь в Твери ребят уже ждут друзья и знакомые.

Однако так далеко никто из них не заглядывает. На сегодня задача экипажа понятная и, как они сами говорят, рутинная: приводить лодку в порядок, исправлять поломки и дефекты, которые можно устранить своими силами, разбирать и просушивать промокшие вещи. А вот что дальше?

Павел улыбается…

- Еда есть, рыбы наловили, вай-фай дают. Что еще надо людям? Сколько нам тут сидеть - не к нам вопрос, а к нашей стране. Пока границы закрыты, ехать некуда. Так что пока режим такой: утром и вечером - общение с близкими и родными, днем - работа. Надеемся, что не на три месяца всё это растянется.

Карантин по-бразильски - все в масках, при входе - санитайзеры для рук. Фото: Денис Давыдов

ЕСЛИ ЧТО, ПОЙДЕМ ПЕТЬ!

Кстати, карантин по-бразильски - это достаточно расслабленно. Да, в кафе и магазинах люди в масках, на входе для всех - санитайзеры для рук, но народ ходит по улицам, всё довольно спокойно.

- Так что челюскинцы - это вы там, в России. А мы хоть под солнцем, - опять шутит Павел. Но потом на полном серьезе добавляет: - Конечно, некоторое напряжение есть: когда всё закончится, когда откроют границы, когда полетят самолеты? Напрягает сама неизвестность, но об этом мы стараемся не говорить. А вообще да, теперь самый главный квест - вернуться домой.

- Денег пока хватает? - этот вопрос не могу не задать.

- Конечно, их ресурс ограниченный, но пока патовой ситуации нет. Если закончатся, то будем кричать: «Подайте в фонд помощи голодающим!» Или, в конце концов, возьмем гитару, пойдем петь в людное место и будем просить милостыню со шляпой. Помнишь, как в «Кин-дза-дза!»? «Полгода «Маму» попоем, купим гравицаппу». Выкрутимся, жить-то надо!

Город Ушуая. Встреча Павла Осадчика (слева) и Дениса Давыдова. Фото: из архива Дениса Давыдова

Яхта «Wind Dancer» будет пережидать карантин в Бразилии. Фото: Денис Давыдов

Опытный старпом Денис Давыдов. Фото: из архива Дениса Давыдова

Яхта, волны, солнце. Фото: Денис Давыдов