В «Рельсах» смогут выставляться тверские художники Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери в образовательном и просветительском центре «Рельсы» собираются организовать «пространство» для местных современных художников. Финансы для того, чтобы проект стартовал, в размере 500 тысяч получила как грант одна из создательниц лектория Анна Кудрявцева.

Она выступила с презентацией будущей «галереи современного искусства» на популярном молодёжном форуме в Крыму. Готовились с февраля, дорабатывали задумку уже на полуострове, дистанционно советуясь с коллегами из Твери.

Проект «Рельсы» занимает второй этаж здания на Трёхсвятской, а «Room. Комната с искусством», та самая галерея, и правда, сообразно названию, будет в небольшой комнате. Там ежемесячно можно будет воочию убедиться, что в Тверской области есть те, кто умеет делать инсталляции, коллажи и видео-арты.

– Наша задача помочь пробиться художникам из Твери и области. Это определила политика гранта. А, в целом, у нас могут быть экспозиции и творцов из других регионов, – раскрыла карты один из кураторов проекта «Рельсы» Анна Кудрявцева.

Одна из создательниц «Рельсов» Анна Кудрявцева. Фото: https://vk.com/fall93

Открытие «Room» запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года. В сентябре объявят конкурс, на который творческие тверичане смогут подать персональные или групповые заявки.

Пока эта галерея ждёт грантовых денег, в другом помещении «Рельсов» уже появилась экспозиция художника и поэта Олега Андреева, выступающего под псевдонимом Алигума Петонов. После родного города Старица это вторая персональная выставка молодого человека. До этого он выступал на различных площадках в Твери.

Олег рисует с детства, а с 10 класса плотно занялся самосовершенствованием как живописец. Создавая работы в различных техниках, наш герой стремится переосмыслить окружающую действительность.

Не случайно на выставке «proletarskie sny» (да-да, вы прочитали правильно – «пролетарские сны») центральной работой можно назвать видео-арт, инсталляцию «Российская одиссея». Перед экраном, на котором появляются различные глаголы в повелительном наклонении – «ешь! пей! живи! дыши! бей! стой!» и другие команды – стоят полукругом стулья, на одном из которых лежит аквариум, словно «пустая» голова человека, и наброшена чёрная куртка. Под экраном стоит телевизор, на котором одна и та же картинка – она нарисована краской.

Помимо инсталляций и раскрашивания настоящих дорожных знаков, Олег создаёт и классические картины, как живописные, так и графические. А ещё он пишет стихи.

– Ищу постоянно новые формы раскрытия своих идей, новые формы языка. Сначала это была живопись, потом она переросла в стихи, сейчас у нас есть музыкальная группа, я пишу тексты для неё, – делится автор выставки «proletarskie sny» Олег Андреев.

В библиотеке «Рельсов» знают толк в искусстве и дизайне Фото: Степан КАМЕНЕВ

Наш собеседник учится в магистратуре Тверского государственного технического университета. Сейчас трудится, снимая контент для известного видеохостинга. По поводу работ с «proletarskie sny» говорит, что не против, если кто-то приобретёт часть или даже сразу всё.

Это уже третья по счёту выставка для «Рельсов». До этого организаторы представляли работы польского фотографа Лукаша Бонка и китчевые коллажи вьетнамского художника Руслана Ву.

Напомним, «Рельсы» «проложили» в Твери в 2017 году, создатели взяли на себя просветительскую миссию. Менялись места дислокации, но регулярно проходили лекции, посвящённые самым разным темам – дизайн, архитектура, искусство, история родного города и многое другое.

Помимо этого, в список «активностей» входят кинопоказы, экскурсии по городу. Куратор Анна Кудрявцева констатирует, что полноценная работа начнётся не раньше сентября, когда появится официальное разрешение от Роспотребнадзора, позволяющее проводить массовые мероприятия.

7 августа тверской центр «Рельсы» официально открылся в помещениях второго этажа бывшего магазина на Трёхсвятской, где раньше торговали популярной недорогой одеждой. На вечеринку, посвящённую событию, проходившую на заднем дворе, собралось множество тверичан, интересующихся культурной жизнью города.

Напомним, в 2011 году в Твери уже открывался центр современного искусства, создателем которого был известный галерист и арт-менеджер Марат Гельман. В то время под выставочный зал оборудовали помещение в здании бывшего Речного вокзала. Тогда центр «TverCA» просуществовал несколько месяцев. Спустя 6 лет, в 2017 году, начал рушиться и сам Речной вокзал.

«Мой друг художник и поэт» Олег Андреев. Фото: https://vk.com/aligumapeton

Участник «Российской одиссеи 2020». Фото: Степан КАМЕНЕВ