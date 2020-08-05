Досуг в Твери с 5 по 12 августа: Ленинградская Мадонна, сказки о городе и физкульт-ура!

В Твери после отмены ограничений потихоньку оживают кинотеатры, время за театрами. ТЮЗ уже определился с чего начнет новый сезон. Также активизируются любители спорта и адепты ЗОЖ.

ТЕАТР

Ленинградская Мадонна

Премьера спектакля под таким названием в Тверском театре юного зрителя состоялась в прошлом году. Новый сезон решили также открыть с него.

Постановка, главную и единственную роль в которой исполняет молодая актриса ТЮЗа Ангелина Аладова, посвящена, конечно же, Ольге Берггольц. Эта поэтесса стала мужественным певцом осажденного гитлеровскими войсками Ленинграда.

Как написано в анонсе спектакля, «эта молодая женщина превратила поэзию в боевое оружие, стала живой легендой для своих сограждан. Они называли ее, недавнюю комсомолку, молодую коммунистку, родившуюся за Невской заставой, «ленинградская Мадонна». Ее душа и слово были настроены так, чтобы постоянно впитывать и удерживать в себе людское страдание, постоянно идти на боль, как на костер, чтобы обратить страдание в силу, отчаяние - в надежду и даже саму смерть - в бессмертие. Трудно назвать другого поэта, которого бы любили так, как любили Ольгу Берггольц осажденные ленинградцы. Как ждали они ее выступлений по радио, как прислушивались к ее голосу».

Идея моноспектакля в честь Ольги Берггольц возникла у самой Ангелины Аладовой. Воплотить ее в жизнь помог коллега - Алексей Пучков. Он стал режиссером-постановщиком этого спектакля.

Дата и время: 12 августа в 19:00.

Возрастные ограничения: +14

Цена билета: 400 рублей.

Билеты можно заказать на сайте ТЮЗа, но поторопитесь - количество билетов по действующим правилам в связи с коронавирусом сильно ограничено.

ТЮЗ начинает новый сезон с моноспектакля "Ленинградская Мадонна". Фото: Тверской ТЮЗ/Наталья Кохан

ЭКСКУРСИИ

«Сказки старой Твери»

По нашему городу вновь водят интересные экскурсии. Одна из них - «Сказки старой Твери» - проходит в пятницу, субботу и воскресенье.

Пешая экскурсия отправляется в 14:00 от туристского информцентра в городском саду. Суть экскурсии - прогулка по Твери и познание интересных моментов ее истории через сказки и легенды.

На этой экскурсии вы узнаете, почему Новый волжский мост старше Старого, услышите романтическую сказку «Об Отроч монастыре» и ответ на вопрос, почему Тверь - Петербурга уголок.

Экскурсии проводятся группами до 10 человек.

Стоимость билета: 500 рублей, детям - скидка 20%

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (906) 549-69-69

По Твери организуют интересные экскурсии. Фото: со страницы туристического портала Тверской области в Вконтакте/vk.com/welcome2tver

ВЫСТАВКИ

«Пролетарские сны»

Так называется выставка произведений Алигумы Петонова, которая уже идет в недавно открытом центре современной культуры «Рельсы» на улице Трехсвятской. С этой экспозиции начинается серия персональных выставочных проектов, раскрывающих творчество молодых художников Твери и Тверской области. Главная тема «Пролетарских снов» столкновение реальности и мечты. Как пишут организаторы выставки «героями художественных произведений становятся люди и предметы из обычной жизни. Художник переосмысливает предназначение вещей: неодушевленные вещи становятся действующими лицами со своим характером и предназначением.

В каждой работе высокое и обыденное вступает в диалог, который никогда не сможет состояться в реальной жизни, потому что предметы не говорят. Вечные темы – одиночество, любовь, смерть, вера – не гиперболизируются, а наоборот, иронично раскрываются через знакомые всем образы». В экспозиции представлено 12 работ: живопись, коллажи, фотографии и инсталляция.

Приобрести билеты можно на сайте therails.cc и в центре «Рельсы» по адресу: улицпа Трехсвятская, 18А. Выставка работает ежедневно с 9 до 22:00

Цена билета: 100 рублей.

"Рельсы" представят серию выставок молодых художников. Фото: therails.cc

СПОРТ

Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов!

В Твери пройдут спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника.

8 августа - фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова.

Регистрация участников - в 9:00.

В 10:30 - парад открытия.

В 11:00 - начало соревнований.

7 и 8 августа - в устье Тверцы состоится чемпионат и первенство Твери по парусному спорту.

8 августа - на стадионе «Текстильщик» - фестиваль по силовым видам спорта, турниры по мини-футболу, тхэквондо и дзюдо.

Все желающие смогут принять участие в открытой тренировке по кикбоксингу.

8 августа - во дворце спорта «Юбилейный» состоится турнир по уличному баскетболу.

8 августа - впервые одной из праздничных площадок станет территория Тверского областного ипподрома. Все желающие смогут принять участие в старинных казачьих играх, стать участниками конных эстафет и мастер-класса по джигитовке. Гостей ждут ярмарка мастеров, мастер-класс по боксу, силовому экстриму и кроссфиту.

Начало спортивного праздника в 12:00.

Вход свободный.

Тверь вновь присоединится к Всероссийскому дню физкультурника.Фото: Виктория ТУШКОВА

ЗДОРОВЬЕ

От детской йоги до тибесткой гимнастики

В областном центре стартовал проект «Тверь — столица здоровья». В парке Победы и Городском саду регулярно проводятся бесплатные оздоровительные занятия на свежем воздухе.

Это и общефизическая подготовка «Активное долголетие», и детская йога «Развивай-ка», и основы тибетской гимнастики, и скандинавская ходьба.

Занятия, которые проводят сертифицированные инструкторы, направлены на улучшение здоровья жителей Твери, профилактику заболеваний, а также просто на приятное времяпрепровождение с пользой для тонуса организма.

Занятия проходят каждый день (при хорошей погоде): на территории парка Победы — с 10:00 до 10:45 и с 10:45 до 11:30, в Городском саду – с 18:00 до 18:45 и с 18:45 до 19:30.

Присоединиться к занятиям смогут все желающие без предварительной записи.

Подробности можно узнать в группе Вконтакте «Академия здоровья».

Или по телефонам: (4822) 64-58-64 и 8-952-069-09-79