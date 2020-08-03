Тверские мастерицы два года вышивали уникальную икону в стиле «живопись иглой»

Живопись иглой - древнее искусство, пришедшее к нам из Византии. Это не просто вышивка. Тончайшая шёлковая, золотная или серебряная нить действительно пишет искуснейший рисунок микроскопическими штрихами, точность которых измеряется долями миллиметра.

И если опытному художнику-живописцу достаточно нескольких секунд, чтобы нанести кистью точный мазок, то вышивальщице на тот же объём работы могут потребоваться месяцы.

В этой сложной и невероятно трудоёмкой технике талантливые тверские вышивальщицы два года создавали уникальную икону, которую недавно подарили собору Вознесения Господня. На иконе - главные тверские святые: благоверный великий князь Михаил Тверской и его жена - благоверная великая княгиня и инокиня Анна Кашинская.

Эта вышитая икона Михаила Тверского и Анны Кашинской - единственная в своём роде. О том, как создавалось произведение искусства, «КП»-Тверь» рассказала заслуженный художник РФ, член Союза художников России, руководитель школы-студии тверской вышивки «Светлица» Надежда Новожилова.

Та самая икона. Фото: Вознесенский собор Твери.

Супруги должны смотреть друг на друга

- На выполнение иконы нас благословил настоятель собора Вознесения отец Павел Сорочинский, - рассказывает Надежда Новожилова. - Первый вопрос: где взять икону, которая будет образцом для вышивки? Решили искать везде - по храмам, в интернете.

Удача улыбнулась быстро. Надежда Новожилова зашла в храм недалеко от собственного дома, в «Южном». Когда-то там хранилась интересная икона XIX века, изображающая святого князя Михаила Тверского и Анну Кашинскую. В церкви сохранились репродукции этой иконы, одна из которых и пригодилась в работе.

Однако не обошлось без «но». Композицию решили немного изменить.

- Михаил Тверской и Анна Кашинская на иконе изображены в фас и смотрят вперёд. Вместе с отцом Павлом мы решили, что на нашей иконе супруги должны смотреть друг на друга, - говорит Надежда Михайловна. - Лики супругов пришлось «развернуть» друг к другу.

После того как был утверждён эскиз, началась долгая и кропотливая работа по подготовке к вышивке.

Только одна подготовительная работа с эскизом и переносом рисунка на ткань длилась полгода.Фото: Виктория ТУШКОВА

Полгода на подготовку

Из двух лет работы над иконой подготовительная работа - сложный процесс адаптации рисунка к вышивке и переноса его на ткань - заняла почти полгода.

Всем этим занималась Надежда Новожилова - главный художник и идейный вдохновитель проекта. Пришлось делать «прорезь» - детальные контуры рисунка для переноса его на ткань, подбирать общее цветовое решение, трудиться над орнаментом окаймления иконы, элементами сложной одежды святых, над пейзажем, на фоне которого изображены Михаил Тверской и Анна Кашинская.

- Церковное шитьё в русско-византийских традициях совсем не то, что народная вышивка. В декоративно-прикладном искусстве в основном используются орнаментальные композиции. Если есть сюжет, то он также проработан условно, - объясняет Надежда Новожилова. - А церковное шитьё - то же самое, что живопись или фотография. Оно невероятно детально, недаром называется «живопись иглой».

Икону вышивали на креп-сатине. На ткань рисунок переносится по очень интересной методике - сколкой. Сначала рисунок копируют на кальку, на которой ещё раз уточняются все детали. Затем тонкой иглой (колюшкой) рисунок прокалывается по всем контурам. Через эти проколы в ткань втирается специальный состав - «мазилка» на основе керосина, благодаря чему контуры и переносятся на ткань.

Вот так происходит процесс ручной вышивки.Фото: Виктория ТУШКОВА

Мастерица должна научиться духовному видению

- Не каждая мастерица может выполнять такую тонкую вышивку: одежду, лики, пейзаж, архитектуру, узорный орнамент, - рассказывает Надежда Михайловна. - Вместе со мной над иконой работали ещё семь мастериц школы-студии тверской вышивки «Светлица». Каждая делала то, что именно у неё может лучше всего получиться.

Мастерицы трудились над своими частями иконы около года. Наталья Соловьёва вышивала облачение Михаила Тверского, а Ольга Рысёва - одежду, нимб и обувь Анны Кашинской. Ирина Брындина работала над «поземью» иконы - берегами реки Кашинки. Ольга Садовничья вышивала левую и правую части реки, а Надежда Количенко - её середину. Наталья Купейкина трудилась над нимбом и сапогами Михаила Тверского. Валентина Лопатина вышила окаймление иконы.

- Мастерицы все взрослые, юные такого не смогут. И не только из-за сложнейшей техники: чтобы выполнить такую работу, мастерица должна научиться духовному видению, - уверена Надежда Новожилова.

Церковное шитьё в русско-византийских традициях - как живопись, только рисунок создаётся не кистью, а иглой с нитью. Фото: Вознесенский собор Твери.

Три месяца на каждый лик, два года на всю работу

Сама Надежда Новожилова вышивала лики святых, их на иконе три: Михаил, Анна и над ними, по центру иконы - лик Спаса Нерукотворного. Работа требовала невероятной точности и художественной тонкости.

- Это большая ответственность, - считает Надежда Михайловна. - Необходимо сделать достоверный образ святых, вложить в них душу. Максимально точно перенести рисунок на ткань, сделать «притенение», основной цвет.

Шёлковыми нитями, которыми велась «живопись иглой», мастериц снабжала сама Надежда Новожилова из собственных накоплений. Несмотря на цветовое разнообразие материала, для вышивки ликов цветов не хватало. Нити приходилось подкрашивать ольховыми шишками.

Вышивка «живопись иглой» настолько сложна, что заниматься ею возможно не более трёх-четырёх часов в день. Потом наступает перенапряжение. Оттого мастерицы работали каждый день, без выходных.

В среднем один квадратный сантиметр вышивается от шести до восьми часов. Кстати, если бы подобная работа делалась на продажу, её стоимость была бы очень велика. Квадратный сантиметр живописной вышивки может быть оценён в сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Размер же этой иконы - 50 на 60 сантиметров.

На самые сложные детали уходит ещё больше времени. Над каждым ликом Надежда Новожилова работала по три месяца.

- Мы никогда не перестаём гореть этим, как свечки! - о своей работе Надежда Новожилова говорит воодушевлённо. - Это очень сложно, не всем такое дано. И мастерицы, которые трудились вместе со мной над этой иконой, сразу загорелись идеей, несмотря на то что дома у всех есть своя работа. Таким мастерицам дана Божья искра.

Сегодня икона святых Михаила Тверского и Анны Кашинской является гордостью собора Вознесения Господня. Мастерицы подарили её храму 21 июля - в праздник Казанской иконы Божьей Матери.

Икону мастерицы подарили Вознесенскому собору, там она и хранится. Фото: vosnesenie.ru

СПРАВКА «КП»

Школа-студия тверской вышивки «Светлица» начала свою работу под руководством заслуженного художника РФ Надежды Новожиловой в 1996 году и готовит искусных мастериц 1-4-го разрядов ручной и машинной вышивки, которые владеют как современными, так и древними техниками этого искусства.

За годы работы талантливые вышивальщицы создали не одну икону. В их числе аналойная икона Святого Священномученика Фаддея, плащаница «Снятие со Креста и Положение во гроб», литургические комплекты: «Святой Дух со Ангелы», «Символы Евангелистов», «Рождественский».

Многие работы Надежды Новожиловой и её мастериц были безвозмездно переданы Тверской епархии, а также Министерству культуры РФ, Государственному Российскому Дому народного творчества в Москве, Тверскому областному Дому народного творчества, музейно-выставочному центру имени Лизы Чайкиной, Тверскому Государственному объединённому музею и другим организациям, в том числе частному музею народного искусства Сирпа Сулопусто (Финляндия, г. Йоэнсуу).