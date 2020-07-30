«Всё в силе, тренируюсь каждый день»: Борющийся с онкологией спортсмен собирается пробежать 10 километров в Твери

2 августа в 9:00 любители бега и здорового образа жизни в Твери, как и во многих городах России, побегут полумарафон «Забег.РФ». Предусмотрены маршруты разной длины. На дистанции. На старт дистанции в 10 км в столице Верхневолжья выйдет и Артем Алискеров. Это не мыслящий жизни без спорта человек, который, несмотря на страшный диагноз - рак крови, не сдался болезни и, мало того, мотивирует, заражает своей энергией других людей с онкологией.

«КП-Тверь» не раз писала про него. Недавно мы рассказывали о том, что он планирует запустить мотивирующий YouTube-канал, а на днях узнали, что Артем собирается участвовать в полумарафоне «Забег.РФ» - всероссийском массовом мероприятии.

- Да, всё в силе, я побегу дистанцию в 10 км в своем родном городе Твери, - подтвердил Артем. - Мало того, я еще являюсь амбассадором этого полумарафона. И сегодня вечером даже буду разыгрывать два бесплатных билета, позволяющих участвовать в «Забеге.РФ» (это платное мероприятие - Ред.).

Артем рассказал, что чувствует себя более-менее готовым к полумарафону:

- Я уже месяц тренируюсь: каждый день бегаю по вечерам на стадионе суворовского училища по 2-5 километров. На дистанции буду следить за своим самочувствием, если почувствую себя плохо, мучаться не буду, сойду. Но я думаю, всё пройдет хорошо.

- Откуда силы и энергию берете при вашем-то заболевании? - не удержался я.

- Нормально. Раньше же, до болезни, я вообще не представлял дня без хорошей многокилометровой пробежки, вот и продолжаю держать себя в форме, - смеясь, ответил Артем.

Он также добавил, что ради участия в полумарафоне даже перенес с 1 августа на более поздний срок «химию», которую регулярно вынужден проходить в Москве в процессе лечения.

Артем также раскрыл «КП-Тверь» одну интересную деталь - он побежит не один:

- На дистанцию в 5 километров выйдет моя жена, она со мной сейчас тренируется. Для нее, кстати, это вызов, ведь раньше она бегом не занималась.

Напомним, что старт полумарафона в Твери состоится в 9:00 на площади Афанасия Никитина. При проведении забега особое внимание организаторы обещают уделить соблюдению всех требований санитарной безопасности. Короновирус всё-таки еще никто не отменял. Допускаться к забегу, естественно, будут только люди со справками о том, что они здоровы.