Как купить билет на поезд: в райцентрах Тверской области могут закрыть железнодорожные кассы

В начале декабря в сети прошёл слух, что в Бежецк, Удомле, Бологое и Максатихе закроют железнодорожные кассы. Фото: Ольга Крыльцова

Слух о том, что минимум в четырех районных центрах Тверской области закроют железнодорожные кассы, а работников сократят, прошел по соцсетям и СМИ в начале декабря. Называли три города: Бежецк, Удомлю, Бологое – и поселок городского типа Максатиху. Причина закрытия – сокращение штата работников. Срок – с 1 февраля.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили «КП»-Тверь», что в Бологом не планируют закрывать железнодорожные кассы или менять их режим работы. Судьбу касс в Бежецке, Удомле и Максатихе предстоит решить Федеральной пассажирской компании. Пока точного ответа нет.

Если закроют, как пассажирам приобрести билет на поезд или электричку? Молодёжь давно оформляет билеты через интернет, но как быть пожилым и не столь продвинутым гражданам? «КП»-Тверь» подскажет все возможные способы покупки билета на поезд или электричку, минуя кассы.

Через интернет, по телефону, в поезде

1. Оформить билет можно будет на официальном сайте компании «Российские железные дороги». Кликаем на главной странице сайта «Купить билет», выбираем направление и дату поездки, нажимает кнопку «Найти». Возможность купить билеты есть также на сайте «Пассажирам – РЖД». Там нужно предварительно зарегистрироваться. Кроме того, билеты продаются на площадках «Яндекс Путешествия» и «Ту-ту.ру» и других подобных.

2. Тем, кто не умеет делать покупки через интернет, помогут приобрести билет в электронном виде по круглосуточному телефону 8 (800) 250-15-20. Звонок бесплатный. Важно: оформление проездных документов заканчивается за час до отправления.

3. Перед отправлением взять билет возможно у начальника поезда. Но только если окажутся свободные места.

Если кассы все-таки будут закрывать, купить билеты можно через интернет и на почте. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

На почте

В почтовых отделениях Бежецка, Удомли, Максатихи и Бологого, как «КП»-Тверь» прокомментировали представители «Почты России», уже давно продаются железнодорожные билеты в электронном виде. В том числе льготные. Но только на поезда дальнего следования. За оформление и возврат билета в отделениях почты придётся переплатить. Комиссия составляет 200 рублей.

1. Оформлять билет необходимо не менее чем за два часа до отправления поезда.

2. Для покупки пассажир должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Ему выдают билет и чек.

3. При посадке в поезд нужно показать билет, чек и такое же, как при покупке, удостоверение личности.

4. Возвратить деньги за неиспользованный билет можно также в почтовом отделении. Заявление писать не нужно, необходимо предъявить документы и назвать код оплаты заказа. Он указан в электронном билете и кассовом чеке. Это необходимо сделать не менее чем за три часа до отправления поезда.

О том, останутся ли на железнодорожных станциях в Бежецке, Удомле и Максатихе терминалы для продажи билетов по карте или за наличку, пока не уточняется. Но и вопрос о закрытии касс, по заверениям Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, пока находится в теоретической плоскости.

Напомним, с 1 декабря, согласно постановлению правительства, льготники могут приобретать билеты дистанционно с сохранением льготной цены. При этом нужно иметь регистрацию на «Госуслугах», чтобы указать информацию о льготах, а проездные документы оформлять на официальном сайте РЖД.