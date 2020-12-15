Малышка Пужа из Центра медвежат-сирот сама обустроила берлогу в Тверской области

Пужа устроила место для зимовки Фото: orphan-bear.org

Биологи из Центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, показали новую берлогу медвежонка Пужи. Место для зимовки медведица обустроила сама.

Центр спасения медвежат-сирот много лет занимается спасением медвежат, которые по тем или иным причинам остались без мамы-медведицы. В этом году под опекой биологов было 17 медвежат, в том числе и Пужа. Из-за миниатюрных размеров Пужу не стали выпускать в лес, как остальных медведей, а оставили зимовать в Центре.

- Пужа – не первый медвежонок, которого мы оставляем в Центре на зимовку. Поэтому на территории вольера уже есть "готовая" берлога, в сооружении которой принимало участие не одно поколение медвежат. Мы предполагали, что Пужа воспользуется именно этим зимним укрытием, - отмечают работники Центра.

Сначала Пужа проявляла интерес к "жилищу", но потом, как настоящая девочка, решила устроить свой собственный уголок, выбрав место под вывороченным корнем упавшей сосны. Несколько дней медведица выгребала песок, соорудила подстилку, сгребая все, что ей попадалось под лапы.

К обустройству берлоги миниатюрная медведица подошла с чувством и расстановкой. Место для зимовки получилось уютным, защищенным от снега и ветра.

Берлога получилась уютной Фото: orphan-bear.org

- Пужа все реже и реже стала отходить от берлоги – медведица либо занималась ее обустройством, либо залезала внутрь и не показывалась из нее часами, - рассказали биологи.

На обустройство ушло несколько дней Фото: orphan-bear.org

Наблюдательный пункт перенесли, чтобы можно было присматривать за Пужей. Биологи надеются, что медведица благополучно перезимует и вернется в дикую природу.