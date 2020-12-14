Стихи на холсте: Тверской поэт, рокер и художник-самоучка попал в «Эрарту»

"Возвращающийся ангел" Михаила Волкова. Фото: vk.com/mvolkov_artist

Видеоинсталляция с картинами тверского художника (во всех смыслах) Михаила Волкова вошла в экспозицию крупнейшего в России (да и в Европе) питерского частного музея современного искусства «Эрарта». Безусловно, это успех. О том, как это произошло, а также о том, как творит Михаил и что его вдохновляет, «КП»-Тверь» рассказала его жена Ольга. Между прочим, известный в Твери поэт.

Как родственная душа и тоже человек искусства, она прекрасно понимает своего мужа.

Для начала отметим, что Михаил одной живописью себя не ограничивает. Он еще и поэт, и писатель, и рок-музыкант (у него и группа есть). Работает телеоператором. В общем, разносторонний талантливый человек.

В «Эрарту» творения Михаила попали благодаря стараниям жены, это она отправила работы мужа на совместный конкурс музея и соцсети Вконтакте «Я, обо мне, про меня». В том числе и инсталляцию, которую записывали раньше и вовсе не для какого-либо музея. Но в итоге вышло так.

В целом на этот конкурс было подано свыше 3 000 работ из разных уголков России. Для выставки в итоге отобрали 89 произведений.

Ольга поведала, что Михаилу еще в детстве подарили альбом с живописью Сальвадора Дали - эпатажного гения сюрреализма. Творчество испанца потрясло ребенка и в какой-то мере стало спусковым крючком к увлечению рисованием.

Влияние Дали кое-где заметно на картинах Михаила Волкова. Он сам в одном интервью на вопрос о жанровой особенности своих картин ответил, что это символизм с примесью сюрреализма. Есть в его картинах и явно мистические мотивы. По словам жены, еще один художник, который его сильно поразил и вдохновил, - великий и прекрасно-ужасный Иероним Босх.

Кстати, как рассказывал сам Михаил, он самоучка, правда, в юные годы все-таки ходил в художественную школу. Но недолго.

Я спросил у Ольги, как Михаил создает картины, сильно ли концентрируется, отрешается от мира.

- Нет, он в этот момент может и разговаривать, и смотреть что-то. Его рукой как будто кто-то водит, - ответила она и добавила: - Он пишет больше по наитию, интуитивно. При этом картины для него - это как стихи, но в другой форме…

- Стихи на холсте?

- Да, можно и так сказать.

Ольга также сообщила, что в «Эрарте» не прочь выставить другие работы ее мужа:

- Представители музея даже сказали, что рассматривают возможность для представления индивидуального проекта Михаила.

Что ж. посмотрим, что из этого выйдет. Может, и отдельная выставка...