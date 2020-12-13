Байкал на окраине Твери: горожане любовались красотами едва замерзшего водоёма и сильно рисковали

Кто верхом на бензопиле, кто пешком, а кто и просто со смартфоном - замёрзшие листочки поснимать: жители Твери отдыхали на льду карьеров в минувшие выходные. Фото, кадр с видео: "Тверь ВКонтакте", Алина ПЕТРОВА

«Какие чудные водоросли!»... «И замёрзшие во льду рыбки!», «Байкал напоминает», - в минувшие выходные, казалось, вся Тверь отдохнула на неокрепшем прозрачном льду карьеров в Константиновке. Кто на тюбинге, кто пешком, а кто и на бензопиле, да-да и такой смельчак нашелся - на коньках мчался по льду за счёт работы включённой бензопилы, которую он выставил перед собой.

Само-собой, фото с «полетом» по льду на пиле и прочие увеселения были запощены с соцсети и интернет-паблики. Ну а что ещё выкладывать? Коронавирус ... далеко не уедешь. Остались Дубай и карьеры в Константиновке. Но Дубай - далеко и дорого, а карьеры - близко и бесплатно. Вот народ и отдыхал. По счастливой случайности никто не провалился, хотя некоторые из катавшихся отмечали «местами лёд будто резиновый».

А вот в минувшую пятницу на реке Медведица в Рамешковском районе две ученицы 7 класса провалились под лед на реке. Девочек спас отец одной из них.

К чему это мы все? А а тому, что выходить на неокрепший лёд крайне опасно. Это мы все знаем со школы, но почему-то забываем. И если всю минувшую неделю держался крепкий морозец, то сейчас начнёт теплеть до -4. Виды на карьерах, действительно завораживают, но лучше наслаждаться им с берега. Так безопаснее.

Вот и согласно данным МЧС по Тверской области, выход на лёд пока является опасным. «На водных объектах Тверской области продолжается процесс ледообразования. На многих реках толщины ледового покрова недостаточно для безопасного нахождения на нём человека», – отмечают в МЧС.

Специалисты этого ведомства так же каждые сутки публикуют замеры толщины льда. Из последних сводок: в Твери на Волге в районе Речного толщина составляла: 0-2 см, в районе Больших Перемерок 3-5 см.

Самый толстый лед в Верхневолжье - около 10-14 см - на водоемах Конаковского, Пеновского, Селижаровского, Бологовского и Калязинского районов, Осташков (кроме оз. Селигер), Весьегонск.