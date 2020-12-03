В придуманном Аллой Суриковой цикле документальных фильмов появилось кино про Кимры

Вот такой макет города есть в Кимрском музее. Фото: стопкадр из фильма «Кимры - город вольных сапожников»/Youtube

Придуманный Аллой Суриковой, созданный молодыми талантливыми режиссерами, поддержанный телеканалом «Культура» - так подается этот уникальный цикл документальных фильмов «Провинциальные музеи России», снятый студией «Позитив-фильм» при финансовой поддержке Роспечати. Несмотря на название фильма «Кимры - город вольных сапожников», речь идет не только об обувщиках, но и о целом городе - о Кимрах.

Фильм получился атмосферным и душевным.

Ясное дело, часть его выстраивается вокруг сапожного дела, которым так славились Кимры. Даются пояснения, как же Кимры стали чуть ли не сапожной столицей в империи…

В признанный центр российского обувного промысла Кимры (тогда еще хоть и большое, но село) начали превращаться во второй половине XVIII века. А уже в начале следующего столетия говорили, что «русская армия маршировала по мостовым Парижа в сапогах кимрского производства». В знак признательности за поставку обуви в армию в 1812 году император Александр I даже пожаловал селу батарею пушек. Из них впоследствии стреляли в праздники.

В фильме вспоминают об интересном факте, касающемся династии обувных мастеров Столяровых. В 1862 году изготовленные ими сапоги получили высокую оценку на Всемирной выставке в Лондоне. Столяровым выдали диплом, который давал им право ставить личное клеймо на внутренней стороне голенища. Впоследствии - в 1907 году - «Товарищество Н.А. Столярова с сыновьями» основало обувную фабрику «Якорь». В 1916 году там было выпущено 200 тысяч пар обуви.

Перед Первой мировой войной в Кимрском уезде и прилегавших волостях Кашинского и Калязинского уездов насчитывалось более 16 тысяч сапожников. Они делали около 2,5 миллиона пар обуви в год! Говорили: «Кимряк из глины сапоги слепит».

Часть посвященной сапожному делу экспозиции музея. Фото: Кимрский краеведческий музей

Многие образцы местной старинной обуви хранят в Кимрском краеведческом музее. Его директор Владимир Покудин попал в объектив камеры. Он, кстати, рассказал, что его папа был сапожником. И в этом ведь можно усмотреть своеобразную преемственность - отец делал, сын хранит память.

Впрочем, в фильме показано, что музей славен не только сапогами. Его гордость - это также ансамбль замечательных деревянных мини-скульптур кимрского резчика по дереву Ивана Абаляева. Он жил и творил в первой половине XX века. Погиб во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Его скульптуры - это изумительные иллюстрации дореволюционной и советской жизни кимрских сапожников и крестьян.

Одна из мини-скульптур резчика по дереву Ивана Абаляева. Фото: Кимрский краеведческий музей.

Часть фильма посвящена архитектуре Кимр и благородному делу волонтеров проекта «Том Сойер Фест Кимры». Мы писали про них. Ребята восстанавливают исторический облик старинных зданий города, дают им новую жизнь в оригинальном обличии.

В фильме показано, как ребята трудились в этом году над домом купца Калинина, который в том числе занимался сапожным бизнесом - колодки на обувь штамповал.

- Это дом-мастерская. Здесь внизу работали люди, а на верхнем этаже он жил, - рассказывает в фильме координатор волонтерского движения «Том Сойер Фест Кимры» Алексей Молчанов.

Фильм про Кимры был показан на канале «Культура» 1 декабря. Сейчас его можно найти на видео-хостингах.

СПРАВКА КП «Провинциальные музеи России» - цикл документальных фильмов, проект студии «Позитив-фильм». Он реализуется с 1999 года при финансовой поддержке государства. Автором идеи проекта является известный российский кинорежиссер Алла Сурикова. На сегодняшний день создано около 70 фильмов. Снимают фильмы молодые режиссеры.