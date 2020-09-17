К 800-летию Александра Невского: В Твери открылась выставка, которая скоро поедет по России

Выставка «Александр Невский – 800 лет с Россией» начинает работу в Тверском музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной. Фото: ПТО

Князь и полководец Александр Невский родился 800 лет назад, но до сих пор почитаем в народе. Он стал символом воинской доблести, справедливого правления, твёрдой руки и высочайшего искусства дипломатии, позволившего уберечь вверенные ему земли от вторжений.

К празднованию 800-летия со дня рождения князя в Тверском музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открылась выставка Росфото «Александр Невский – 800 лет с Россией».

Экспозиция будет колесить по всей стране. А Твери выпала честь стать первым городом, который принимает выставку. Это не случайно.

С Тверской землёй связаны самые сокровенные и тёплые моменты биографии Александра Невского. Здесь, в Торопце, родилась его мать. Там же князь венчался со своей любимой супругой. Кстати, родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского.

На открытие выставки в Тверь приехали замминистра культуры РФ Алла Манилова и директор Государственного музейно-выставочного центра Росфото Захар Коловский.

- Александр Невский стал символом русской цивилизации. Празднование его юбилея не должно просто пройти, должно остаться наследие. После таких юбилеев появляются новые проекты, а имя, вокруг которого всё это создаётся, становится людям ближе, - сказала Алла Манилова.

Один из шагов на пути сохранения памяти о великом полководце, правителе и дипломате - эта выставка. В ней собраны по-настоящему уникальные экспонаты. Фотографии мест, связанных с жизнью князя, в том числе - цифровые копии дореволюционных снимков, выполненных талантливейшим мастером фотоискусства Иваном Барщевским. Копии иконописных изображений допетровского времени, где святой князь предстаёт в монашеском облачении, а также созданные позже, когда Невского на иконах начали писать в воинских доспехах и царской мантии.

Часть экспозиции - цифровые копии летописи, созданной по велению Ивана Грозного. Фото: Виктория ТУШКОВА

Особое место в выставочном проекте занимают цифровые копии миниатюр из повествования о жизни и деяниях князя из Лицевого летописного свода, созданного в единственном экземпляре по заказу Ивана Грозного для царской библиотеки.

Чего на выставке «Александр Невский – 800 лет с Россией» нет, так это модного ныне интерактива. Что, пожалуй, к лучшему. Ведь пришедшему ничего не мешает насладиться интереснейшими деталями фотографий Барщевского да задуматься о русской цивилизации и её символе.

Фотографии Ивана Барщевского. Фото: Виктория ТУШКОВА

Выставка в Твери будет работать до 1 октября 2020 года. Спешите успеть!

Экспозиция открыта со вторника по субботу с 10:00 до 18:00. Цена билета для взрослых - 100 руб., для школьников, студентов и пенсионеров- 100 руб., для школьников, студентов и пенсионеров (потребуется предъявить студенческий билет или пенсионное удостоверение) - 30 руб. Дошкольники - бесплатно.

Икона, написанная после 1724 года, когда изображать Александра Невского стали в воинских доспехах и царской мантии. Фото: Виктория ТУШКОВА